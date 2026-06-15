◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）

８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ初戦で同８位のオランダと２―２で引き分けた。

０―０の後半５分、右クロスからＤＦファンダイクにディングで先制点を奪われた。後半１２分に左サイドの崩しから最後はＭＦ中村敬斗が右足で豪快なゴールを挙げ、同点とした。

だが、後半１９分にＦＷシュメルビルに勝ち越しゴールを献上。敗戦の予感が漂う中、後半４４分に再び同点に追いついた。右ＣＫからＦＷ小川航基が頭で合わせると、ＭＦ鎌田大地の頭に当たってゴールの中へ。会場は歓喜に包まれ、森保一監督もガッツポーズで喜びを爆発させた。

森保監督は「勝てなかったのは残念ですけど、選手たちが２回リードされても諦めず本当にチーム一丸となって、タフに粘り強く最後まで戦い抜くということを実践してくれた。勝ち点１が取れたということは非常に悔しい部分はありますけど、いい結果とチームとしての戦いが共有できたと思います」と振り返った。

さらに「粘り強く我慢強く守備するところと攻撃のところでアグレッシブに攻撃する回数も増やしてきましたし、狙っていたこと、準備してきたことを選手たちがしっかり実行してくれたと思います。そう簡単な環境じゃなかったですけど、本当にダラスに来て下さった日本人のサポーターのみなさんが、あとは朝早くから、日本から応援してくださったサポーターの皆さんの念が、気が選手たちを動かしてくれたと思います」と話した。

初戦前には、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで練習場を転々とし、主将ＭＦ遠藤航の負傷離脱などアクシデントが相次いだ。指揮官は「想定外も想定内ということでアクシデントも現実を乗り越えていこうということを選手たちが落ち着いて冷静にやってくれてると思います」。第２戦・チュニジア戦に向けて「次の試合、勝ち点３を取れるようにまたチーム一丸となって準備したいと思います」と力を込めた。