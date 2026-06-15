台湾の野球チーム・楽天モンキーズのチアチーム「Rakuten Girls」の元メンバーで、日本で「かわいすぎるチアリーダー」として人気を集めているリン・シャン（28）。

【写真】「かわいすぎる台湾チア」リン・シャンと熱愛が報じられたマー・ジェソン選手。他、日本の火鍋店から出てきたリン・シャン、ビキニやミニスカを披露する姿なども

今年開催のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）では台湾代表チアとして来日し、東京ドームに訪れた約4万人の観客の前で披露したパフォーマンスは、SNS上でも〈試合と同じくらいチアから目が離せん〉〈もっと映して！〉と大きく話題になった。そんなリン・シャンに熱愛報道だ──。

スポーツ紙記者が語る。

「彼女は16歳でグラドルデビュー、その後はゲーム実況などで活動の幅を広げ、2021年2月に200人中7人という狭き門をくぐり抜けて『楽天モンキーズ』チアリーダーのオーディションに合格しました。

あどけない表情に抜群のスタイル、そしてそのパフォーマンスが注目され、人気に火がつきました。チアリーダーになってすぐにフォロワーが急増。現在は181万人以上を抱える、トップインフルエンサーです。

親日家としても知られる彼女は、2023年に米エンゼル・スタジアムで『台湾デー』として行われたエンゼルス対レッドソックス戦にてパフォーマンスを披露した際、当時エンゼルス所属の大谷翔平選手と記念撮影をしたそうで、『嬉しかった。オオタニはとても大きかった』と喜びを見せていたようです」（スポーツ紙記者）

2024年に「Rakuten Girls」を退団し、現在は味全ドラゴンズのチアチーム「ドラゴンビューティーズ」で活躍中のリン・シャン。台湾メディア『鏡週刊』が6月10日（現地時間）に報じた内容によると、彼女は楽天モンキーズの選手、マー・ジェソン（24）と"密着デート"をしていたようだ。現地ジャーナリストが語る。

「お相手のマー・ジェソンは、楽天モンキーズの若手有望株。ポジションは主にショートで、台湾高校野球界では最優秀遊撃手の1人として表彰されるほど活躍。そして卒業後にプロ入りし、台湾代表に選出されたこともあります。スラリとしたスタイルと甘い顔から"アイドル級"と言われることもある選手です。

6月初旬、リン・シャンの自宅から揃って出てきた2人は、台湾・新北（シンペイ）の街を散歩。彼女は白いキャミソールに黒のパーカーを羽織い、下はグレーのスウェットという"部屋着スタイル"でした。Tシャツにジーンズという、同じくラフなスタイルで現れたマー・ジェソンと指をコッソリ絡めて手を繋ぎながら、ショッピングや映画鑑賞を楽しんだということです」（現地ジャーナリスト）

この2人の熱愛関係が初めて報じられたのは、3年ほど前だった。しかしリン・シャンは当時、関係性について「普通だよ」と発言していたという。

「その発言の後で、彼女は『彼からの連絡はほとんど来なくなったんだ』と悲しげに言ってから、報道陣に向かって『あなたたちのせいだからね』と、冗談まじりに破局を匂わせていました。

たしかに報道以来、2人の関係性は表沙汰になっていませんでしたし、リン・シャンが楽天のチアから脱退したことで接点はなくなったと思われた。でも実際は、秘密の関係を続けていたということなのでしょう。野球界の未来を盛り上げるビッグカップルの近況に、現地では祝福の声が上がっています」（同前）

いま、2人の関係が"応援"されている──。