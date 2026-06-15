「博士課程の学生でも年収1000万円もらえるなんて…」オーストリアへの留学生が絶句した日本の研究環境との圧倒的すぎる差

博士課程で欧州に渡った若手研究者が見た「残酷な格差」

「日本ではこんな大きな研究は、旧帝大クラスでもないとなかなかできませんよ」

オーストリアの大学に留学したばかりの頃、鉄道車両のブレーキに関する研究に取り組む李白さん（Xアカウント名、30代）は、指導教授との打ち合わせの中でそう打ち明けた。

すると教授は驚いた表情を浮かべ、こう問い返したという。

「それではどうやって後進を育てるんだ？」

李白さんにとって、その一言は日本と欧州の研究環境の違いを象徴する出来事だった。

李白さんに、なぜ日本を離れたのかと尋ねると、こう答えた。「待遇と研究規模の格差です」

博士課程という高度人材育成の場は、将来の研究力や産業競争力を左右する重要な基盤だ。しかし欧州では博士課程の学生が「労働者」として手厚く支援される一方、日本では依然として「学生」として扱われるケースが多い。両者の差はどこにあるのだろうか。

「失敗できない研究」と「挑戦できる研究」

李白さんがまず挙げるのは研究規模の違いだ。

日本では科研費や日本学術振興会（学振）の研究支援制度が整備されている。だが、博士課程学生の研究は多くの場合、指導教員が獲得した科研費や共同研究費の範囲内で行われる。そのため研究室ごとの差も大きく、欧州の大型研究プロジェクトと比べると小規模な予算の中で研究を進めなければならないケースも少なくないという。

「限られた予算の中で成果を求められるため、どうしても失敗できない空気があります。おのずと挑戦的なテーマを選びにくくなる印象があります。」

一方、欧州では企業が大学の研究室に積極的に資金を提供するケースが多い。

ドイツのシーメンスやフランスのアルストムなどをはじめ、多くの大企業が大学との共同研究を行い、3年から5年といった長期スパンで予算を投入する。研究者は短期的な成果だけを求められるのではなく、より大きなテーマに挑戦できる環境が整えられているという。

李白さん自身も企業と連携した研究プロジェクトに参加している。

「人件費だけではなく、必要な部品加工設備の利用支援や部品提供、シミュレーションに必要な情報提供も受けています。研究に必要なものを総合的に支援してもらえるんです」

教授が「それでは後進は育たない」と驚いた背景には、こうした研究投資に対する考え方の違いがある。

「政府だけでなく企業が研究にお金を出さなければ人材は育ちません。高度な技術を持つ人材を育成し続けなければ先進国として生き残れない、という考え方が根付いているのです」

博士課程でも「年収1000万円」達成

研究環境の差は、そのまま待遇の差にもつながっている。ドイツやオーストリアでも研究室による資金力の差はある。しかし博士課程学生は研究プロジェクトの職員として雇用されることが多く、給与水準は大学職員向けの労使協約（労働組合と大学側の取り決め）によって定められており、研究室ごとの事情によって大きく左右されにくい。そのため研究室の財政状況にかかわらず、少なくとも生活基盤は一定程度保障されている。

現在、李白さんの年収は約5万2000ユーロ。日本円で1000万円近い水準だ。ボーナスに当たる給与には税金の軽減措置もあるという。

日本では学振などを利用した場合でも、支援は月額20万円余りが中心で、金額面には大きな差がある。

「もちろん物価の違いはありますが、それを考慮しても待遇差は大きいと思います」

日本では博士課程への進学者減少が長年の課題となっている。

近年は返済不要の支援制度も拡充されているが、多くの学生はアルバイトや非常勤講師などを掛け持ちしながら研究を続けている。博士号取得時に数百万円規模の奨学金返済を抱えるケースも珍しくない。

SNS上でも「博士課程は修行」「研究より生活費の心配が先」といった声がたびたび話題になる。

研究に集中するための期間であるはずの博士課程が、生活不安と隣り合わせになっているのが日本の現状だ。

最大の違いは「社会的地位」

とはいえ、李白さんは「本質的な違いは給料ではない」と話す。

「最大の違いは社会的地位です」

欧州では博士課程学生を大学や研究機関の職員として雇用する制度が広く定着している。

李白さんもオーストリアでは「大学研究プロジェクトアシスタント」として採用されており、雇用契約の下で研究を行っている。

当然ながら社会保険にも加入できる。職歴として履歴書にも記載できるため、その後のキャリア形成にも有利だ。

一方、日本の博士課程学生の多くはあくまで学生であり、授業料を支払いながら研究を続ける。

研究が仕事として認められるのか、それとも教育の延長として扱われるのか。

その発想の違いが待遇格差の根本にあるという。

さらに欧州では博士号そのものの社会的評価も高い。

住民登録や銀行口座の名義などに「Dr．」の肩書が記載される国もあり、博士号保持者への社会的信用は日本よりはるかに高い。

企業でも博士号取得者が評価されやすく、昇進に必要と言われる会社もあるんだとか。

流出する高度人材

こうした環境の違いは、日本から海外への人材流出にもつながっている。

欧州の雇用モデルでは、企業にとっても研究者を採用しやすい。共同研究を通じて能力を把握できるため、そのまま採用につながるケースも多い。

「博士号を取得した人材が社会の中で活躍する道筋が見えています」と李白さん。

人工知能（AI）や半導体、量子技術などを巡る国際競争が激化する中、高度人材の育成は国家戦略そのものと言える。

だが、日本では依然として博士課程進学をためらう若者が少なくない。

「目先の利益だけを考えるのではなく、将来の人材育成に投資する発想が必要です」

そう語る李白さんは、日本の現状に危機感を抱いている。

博士課程を終えた後も欧州に残る日本人研究者は多い。日本は優秀な人材を育てるだけでなく、その人材を国内につなぎ留めることができるのか。

「博士課程＝苦学生」という構図を変えられるのかが、日本の未来を左右しそうだ。

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