◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 オランダ―日本（１４日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組初戦で同８位の強豪オランダ代表と対戦し、２―２で引き分けた。日本は後半５分、オランダ代表ＤＦファンダイクにヘディングで決められて先制を許した。しかし同１２分、ＭＦ久保建英が左サイドに流れてつくったチャンスに、ＭＦ中村敬斗が右足で相手ＤＦの股を抜くＷ杯初ゴールで同点とした。同１９分にはオランダ代表ＦＷサマーフィルにカットインから左足で決められて、勝ち越しを許した。しかし後半４３分、ＭＦ伊東純也のＣＫにＦＷ小川航基が合わせ、最後はＭＦ鎌田大地に当たって同点に追いついた。

以下は採点＆寸評。

森保一監督【６・５】前田のサプライズ先発で前半０―０は狙い通り。後半の２失点は誤算だったが、執念の交代策で同点に導いた。

ＧＫ鈴木彩艶【６・５】立ち上がりのセーブで試合の流れつくる。２失点も安定したプレーで上々のＷ杯デビューに。

ＤＦ渡辺剛【５・０】高さでは奮闘もファンダイクとの駆け引きに敗れ１失点目に絡む。

ＤＦ冨安健洋【６・０】後半３０分イン。１点を追う状況で実力通りに前へのプレーで同点に貢献。

ＤＦ谷口彰悟【６・０】最終ラインをまとめて裏を取られるシーンは最少に。

ＤＦ伊藤洋輝【６・０】的確なカバーリングでピンチをカバー。リスクを最小限に食い止めた。

ＭＦ鎌田大地【７・０】上田へのラストパスなど、攻撃のタクトを振るい続け、値千金の同点ゴールも。最後までゴールへの道筋を描き続けたことが、幸運を引き寄せた。

ＭＦ佐野海舟【６・５】劣勢の中でもピンチの芽を摘むパスカットから攻撃につなげる。無尽蔵。

ＭＦ堂安律【５・５】ハクポとのマッチアップで守備に追われ、自陣でのプレーが大半に。少ないチャンスでアイデアは見せた。

ＭＦ菅原由勢【６・０】後半３０分イン。伊東とともに右サイドを活性化。

ＭＦ中村敬斗【７・０】磨き続けたシュート力で同点ゴール。大舞台でも変わらぬ強心臓ぶりを発揮。

ＭＦ久保建英【６・０】前半は守備奔走も後半に中村のゴールをアシスト。負傷が大事に至らぬ事を祈る。

ＦＷ小川航基【７・５】後半３０分イン。たとえ得点は記録されなくとも、ファンダイクに競り勝って日本を救ったのは間違いなくこの男だ。

ＭＦ前田大然【５・５】サプライズで先発し守備の仕事は実行。攻撃ではカウンターの怖さは出したが回数が少なかった。

ＭＦ伊東純也【７・０】後半２１分イン。得意の右サイドで流れを一変させる。ＣＫから同点ゴールを演出。

ＦＷ上田綺世【５・０】ファンダイクとのマッチアップで違いを見せるまでは至らず。本領発揮は次に期待。

ＦＷ塩貝健人【―】後半３９分イン。時間短く採点なし。