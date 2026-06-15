質問は１問だけ、あとは高市総理の演説…海外記者が激怒した「官邸記者クラブ」の呆れた実態

あの岩波『世界』の伝説的連載「メディア批評」が、現代ビジネスで奇跡の復活！今回のテーマは「記者クラブに問う」。質問は1社1問まで、フリー記者はシャットアウト――。国民の疑問をぶつけるはずの首相会見が、今や官邸の“言いなり舞台”と化している。その裏にあるのは、官邸によるメディア支配と、特権に甘んじて牙を抜かれた記者クラブの事なかれ主義。海外メディアからも冷視される、日本のジャーナリズムの歪んだ実態に迫る。

会見を「立ち話」で済ませる高市総理

官房長官は、政府のスポークスマンだ。平日は午前と午後、首相官邸で記者会見に応じている。参加できるのは常駐の内閣記者会（官邸記者クラブ）のメンバーだが、金曜午後の会見に限って、外国人記者やフリーの参加が許されている。

5月29日（金）の午後の会見だった。ラジオフランスの特派員・西村カリン記者が質問した。

「高市総理の記者会見ですが、一番最近の記者会見は、記者の人数も限られていて、しかも事実上、質問の制限があった。高市総理は記者会見をどう思っているのか」

問題にしたのは、首相が訪韓直前に行った補正予算を説明する会見だ。官邸に常駐する内閣記者会の記者しか声がかからず、外国メディアやフリーの記者は排除された。しかも質問は1問だけ。こんな記者会見はおかしいくないか、という問いかけだった。

「総理は年頭、国会の閉会時、外国訪問時など、節目節目に記者会見を行っている。今回のように特別なことがあった際、タイムリーにお伝えしたいと判断をされた際には、ぶら下がりという形で会見を行うということになる」

木原官房長官は、この会見は通常と違う「ぶら下がり」と呼ばれる簡便なものだったとし、「多忙な日程をやりくりし（中略）外交日程が迫る中での限られた中で行ったという事情があった」と釈明した。

「ぶら下がり」とは、官邸の出入り口で待ち構える番記者に、首相が足を止めて応ずる囲み取材だ。「立ち話」なので時間も質問も限られている。緊急性が高い話題に首相がコメントするもので、開始時間は流動的。事実上、常駐記者しか参加できない。高市首相は、補正予算案の説明を「多忙」を理由に、ぶら下がり会見で済ませた、というわけだ。

次にArc TIMESの尾形聡彦記者が聞いた。

「官邸記者だけのぶら下がりではなく、我々も参加できる会見にしていただきたい。そうしないのはなぜのか。会見で、幹事社が『全社で一問と言われていますので』と言っていた。総理は質問制限をしているのではないか」

木原官房長官は「会見のあり方は、官邸と内閣記者会との歴史がある。意見・要望があれば、内閣記者会でご相談いただき、私どもにご意見をいただければ」と回答。

慇懃だが、質問制限には答えず、「文句があれば記者クラブに言ってくれ」と言わんばかりに突き放した。

「ぶら下がり」のはずがまるで総理の独演会

この出来事を朝日新聞（5月30日）は「首相の取材対応に指摘相次ぐ 木原官房長官『多忙』と弁明」という記事に仕立てた。海外メディアの記者が、官邸が行う記者会見のやり方を問題視する発言をし、官房長官が、「多忙」を理由に「質問数を限るケースがあることに理解をもとめた」。

こんなことがありました、という事実を書き留めた記事だが、何を言いたいのだろうか。

末尾に「内閣記者会の規約では『（記者会は）取材上の便宜のため、記者会見などを主催する』としているが、実際は官邸側が取材の日時や方式を決めている」と添え書きがある。

他人事のように書いているが、内閣記者会には朝日新聞も参加している。主催者でもある朝日新聞は「指摘」をどう考えているのか。実際は官邸側が仕切っているから関係ない、というのか。記事にした、ということは何らかの問題性を認識しているからではないのか。

かねて言われているが、記者クラブに所属しないメディアに対する官邸の「取材差別」は歴然としている。参加できるのは首相記者会見と金曜午後の官房長会見に限られる。前日の18時までに申し込みが必要。首相会見は定員があり、抽選で当たらないと参加できない。事前に質問内容を明らかにしないと挙手しても当ててもらえない。官房長官に代わって副長官が会見する時は参加を認めない。

すべて官邸の胸三寸。記者会見を「ぶら下がり」にすれば、クラブ外記者を締め出すこともできる。「国境なき記者団」による報道の自由ランキングが世界60位になっているのは、こうした差別が罷り通っているからだ。

改めて5月25日の「ぶら下がり会見」を官邸のホームページで確認した。「中東情勢を踏まえた令和8年度補正予算などについて」というタイトルがついている。資料を携えて演壇に立つ高市首相の背後には国旗と大型モニター。どう見ても「立ち話」ではない。これを「ぶら下がり会見」というのか。

首相は、電気ガス料金への補助金の仕組みや補正予算の概要など資料を映しながら、冒頭10分間、補正予算の中身と政府の考えを説明した。

これを受け幹事社のテレビ朝日が、「質問は全社で1度ということなので、幹事社からまとめてお聞きします」と切り出し、ナフサ不足やガソリン補助金、補正の財源などをまとめて質問した（1分間）。残り7分は、再び首相が紙を見ながら喋りまくった。会見時間18分のうち17分は高市首相の演説だ。

首相会見は、権力者が言いたいことを一方的に喋りまくる場なのか。発信なら、ホームページでも所信表明でも首相は様々な手段がある。

会見は、異なる視点からの問いかけに答える場である。言葉に耳を傾け、説得力ある答えが返せるか、政治家としての力量を示す舞台ではないのか。

記者の聞きたいことは国民の関心事でもある。有権者に代わって権力者に「問いただす」のが記者会見で、首相は内外に説明責任を果たすことを求められている。

内閣記者会に質問書を送ったら…

多忙を理由に「ぶら下がり会見」と称して気心知れた番記者を相手に、質問まで制限して、言いたいことだけ言う。これが「高市流」かもしれないが、こうした「前例」を重ねながら、権力者はメディアの「問う力」を弱めていく。

「高市首相は自分と考えの違う人から質問されるのがイヤで、排除する。記者会見はやりたくないから短時間で打ち切り、質問も制限する。こんなやり方を問題と思わないのは、常駐記者が特権的扱いを受けているからです」

こう西村記者は憤る。

内閣記者会はどう考えているのか。幹事社（6月から読売新聞）に聞こうと官邸に電話したが、官邸報道室が間に入り、幹事社と直接のやりとりはできない。こちらの番号を聞かれ、「読売新聞から電話がいきます」ということだった。電話がかかってこないので、質問を6項目にまとめ、文書で尋ねると回答が来た。

質問1：会見の設定・形式については、記者クラブと内閣官房（あるいは広報）とどのように打ち合わせ、最終的に誰が決めているのでしょうか。

回答1：記者会見や「ぶらさがり取材」の設定・形式については、首相官邸と内閣記者会が都度、協議して決めております。内閣記者会はこれまでも必要に応じて、首相の記者会見やぶらさがりなどの取材機会を確保するよう申し入れてきました。

質問2：「会見」「ぶら下がり」の主催者は、官邸ですか、記者クラブですか。その根拠になる「合意書」「規則」はあるのですか。

回答2：内閣記者会の規約では「クラブは、取材上の便宜のため、記者会見などを主催する」と定めています。

質問3：記者会見のやり方について、官房長官は「歴史的な経緯がある」というように説明したようですが、記者クラブも同じ認識でしょうか。官房長官は「記者会で話し合った上、こちらに伝えて欲しい」と言っています。内閣記者会でどのように話し合っているのでしょうか？

質問4：記者クラブは国民に代わって政権を監視し説明責任を求める組織と認識しています。フリージャーナリストや外国特派員の「取材機会」が大手新聞などと平等ではありません。どのような事情でそうなっているのでしょうか？ 改善に向けての動きはあるのでしょうか？取材される側（内閣官房）は、どのようなスタンスなのでしょうか？

質問5：高市首相になって記者会見は少なくなっているように思います。ぶら下がりも首相の演説が長く、質問時間が短い。国民に代わって質問してくれる記者に与えられている時間は短くなっているように思えます。この現状を記者クラブは満足していますか。国民にどう説明しますか。

質問6：首相はSNSなどで独自の発信を強めていますが、これだと記者クラブを通さない発信が増えます。「言いたいことだけをいう」ということになり「聞きたいことを聞く」という記者クラブの「国民代替機能」が弱まると思いますが、現状をどう考えていますか？

回答3〜6：内閣記者会としての統一的な見解はありません。

主要な質問に対する答えは「統一的な見解はありません」。では内部ではどんな議論になっているのだろう。事情を知る記者に聞くと「外国人記者やフリー記者の要望を取り上げることにはならないでしょう」という。

記者の連帯がいつの間にか「既得権益」に

外国特派員やフリーの記者にとって記者会見は政権に直接問いかける貴重な機会だ。だが常駐記者は「会見」以外に「懇談」「レクチャー」「囲み取材」など取材の機会はいくらでもある。記者会見で聞くより、裏の取材で本音を聞けばいい、という記者は少なくない。高市首相になって記者会見は減った。「きちんと会見をしてもらおう」と主張する社はあるが、記者クラブの総意として、まとまりそうになく、官邸側に申し入れすることはないだろう、という。

「官邸取材が許されるのは内閣記者会だけ、これが官邸の基本方針。首相会見や金曜日の官房長官会見は『外にも開いている』という世間向けのポーズにすぎず、事実上、自由な取材は認めていない、というのが実態だ」

官邸取材が長かったOB記者はいう。

内閣記者会は官邸に部屋を持ち、出入り自由の記者証を与えられ、存分な取材機会がある。「この特権を手放せない。記者会に所属する大手メディアは官邸の意向に逆らえない」という。ことばを変えれば、官邸を敵にまわして取材する自信はない、ということだろう。

金曜日午後の会見だけ出席が許される西村記者は、会見が終わった後、何も知らず常勤記者に混じって別部屋に入ろうとしたことがある。ところが報道課の職員に「ここには入れません」と阻まれ、クラブ記者だけの特別な懇談があることを知ったという。

官房長官会見は、記者会と官邸の接点でもある。政府の方針を直接聞けるのは常駐記者だけ。これで終わりではない。午後の会見が済むと記者と官房長官は、それぞれ別の出口から出たあと、場所を変えて「裏懇談」に合流する。

表の会見は世間向けの「オンレコ（on the record）」、官房長官の発言をそのまま記事にしてかまわない「公式見解」だ。裏コンは「オフレコ(off the record)」、記者向けの内緒話だ。記事にしないことを前提に、政策の背景や今後の段取りなど政治の機微に触れ、公式見解とはまた別の本音めいた裏事情が語られる。

官邸には官房副長官、秘書官、補佐官、官房参与など情報源となる要職者があまたいる。「囲み（数人）」「差し（単独）」と行った取材も可能だ。記者に取材便宜を与えることは「ご理解をいただく」、つまり思考回路を政権と同調させる教育するためのもので、沿わない記者に情報は来ない。取材競争に晒される記者は権力者に擦り寄ることで情報源とつながる。

経済記者の大先輩だった故・内橋克人さんから、「記者クラブは大事だ」という話を聞いたことがある。「記者クラブの罪悪」が語られ始めた頃だ。

「記者一人では権力に敵わない。団結して対峙することで国民の知る権利に応えることができる。記者クラブはそのためにあったはずだ」と言っていた。

取材拠点の記者室の活動を保証する記者証、権力者を問い詰める記者会見、どれも「国民の知る権利」を支える手立てとして得たものだ。時が経つにつれ既得権になってしまった。

NHKの「デモ放送差し替え」問題

特権は「国民からの授かり物」から「権力者からのサービス」にすり替わり、メディアを分断する道具になり下がった。利用されるのが「競争原理」。メディアの生き残り競争と記者の手柄争いだ。保守長期政権の中で、権力者は記者クラブを手のひらで転がすようになった。

「要望があれば、内閣記者会でご相談いただき、私どもにご意見を」という木原官房長官の言葉は、「記者会で議論すればまとまるはずはない」という密かな自信に裏打ちされた発言だろう。

この傲慢さと、高市首相の身勝手は、官邸による「メディア支配」の実態を国民の目に晒すことになるだろう。説明責任を求められるのは権力者だけではない。

記者会見を巡ってメディアの連帯と分断を考えさせられた記事に「デモ放送差し替え 正面から答えないNHK会長」（5月30日朝日新聞）がある。

憲法改正や戦争に反対する国会前デモの放送を、NHKが直前に差し止めたことが問題になっているが、この件を公にした朝日新聞の編集委員である田玉恵美記者が、NHKの会見で井上樹彦会長に質問した。

田玉記者は「社会部から抗議の声が上がっているという。局長より上の人物の意向だった、との不確かな情報も局内に流れている」と指摘して、事実関係を明らかにするよう求めた。

局長以上なら、井上会長と原聖樹専務理事しかいない。原専務は「私は関わっていない」と答えたが、井上会長は「事実かどうか分からないことを確認できないし、答えることもできない」などとはぐらかす答弁に終始した。

「直前の差し替え」を田玉記者が掴んだのは、NHK内部からの情報だろう。現場のニュース判断を上層部が捻じ曲げる。かつての女性国際戦犯法廷のドキュメンタリーが政治圧力によって内容が大幅に改竄されたことを思い起こさざるを得ない。

田玉記者は、上層部に対し声を上げにくいNHK現場に代わり、「差し替え」の真相に迫ろうとしている。TV・新聞の垣根を越え報道する者の連帯は今こそ求められている。

ところがNHKのホームページに載った「5月NHK会長会見要旨」を読むと、会見で「差し替え」を問題にしているのは田玉記者だけだった。

「編集に関することはお答えできない」「出したものがすべて」などと逃げ回る井上会長に迫る田玉記者に他の記者から二の矢が放たれることはなかった。「サッカーWカップ放映への意気込みは」「Netflixへの番組配信は」など経営話題への質問は出ても、孤軍奮闘する田玉記者を応援しようという空気は感じられない。

公共放送の現場に連帯する記者が、孤立する記者会見とはなんだろう。

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