更生した栃木”最恐”のレディース元総長に「怪事件が発生」…自宅に「60人の警官」が押しかけてきた「不可解すぎるワケ」

「元レディース総長」が「元受刑者」を支援

廣瀬伸恵さん（47歳）は、覚醒剤取締法違反などで2度の服役を経て、獄中出産したという壮絶な過去の持ち主だ。10代の頃は、北関東で名を轟かせたレディース「魔罹啞（マリア）」の総長としても知られていた。出所後は更生の道を歩みつつ、元受刑者を受け入れる会社の経営者として奮闘。2018年には、栃木県栃木市で自身が経営する建設解体業者を「協力雇用主」に登録した。協力雇用主とは、犯罪歴を抱える人を積極的に雇用して、再出発を助ける民間事業主のことである。

上は廣瀬さんの会社が載った受刑者専用求人誌『Chance!!』。表紙女性は廣瀬さんの会社で働いていた女性だが、薬物で再び罪を犯してしまい、現在は服役中だという。

廣瀬さんは「再犯者を減らしたい。前科者の駆け込み寺になりたい」という一心でこれまで100人以上の出所者を雇用してきた。その様子は多くのメディアでも取り上げられたが、実は2025年6月、「協力雇用主の登録」を抹消されてしまう。いったい、何があったのか。廣瀬さんの会社の社員たちの食堂も兼ねた自宅で話を聞いた。

「協力雇用主の登録は、宇都宮保護観察所で2018年4月22日に行われました。ただ、2025年6月4日付に『協力雇用主の登録抹消に関する御連絡』という書類が郵便で届いたのです。正直、この通知に関しては『心当たり』があったのですが、すぐさま登録抹消の取り消しに関する上申書を、弁護士経由で宇都宮保護観察所に送りました」

警官60名が家に押しかけてきた

しかし宇都宮保護観察所からの返答は『〈保護観察対象者等の自立及び社会復帰に協力することを目的として、その雇用に協力する意思がある事業主〉ではないことが明らかであることが認められたことから、本年6月4日付で協力雇用主の登録を抹消したものです』とにべもない。登録抹消の取り消しは叶わなかった。廣瀬さんが、自身の「心当たり」について説明する。

「2025年1月18日、事務所の広い駐車スペースに微量の大麻が落ちていたのです。銀紙に包まれていたため、ゴミだと勘違いした夫がゴミ箱に捨てようと室内に持ち込んだ。ところが、夫はその銀紙を捨て忘れてしまったのです。すると翌日の朝7時に、埼玉県警本部の組織犯罪対策課の刑事たちが家宅捜査令状を見せたと思ったら、なだれ込むように20人くらいがバーっと家に押し寄せたんです」

同時に40人もの刑事が、社員寮で寝ていた社員たちの荷物検査をしたり、駐車場の出口を刑事たちが見張ったりするなど、総勢60人の刑事が出動していた。社員が出入りするとはいえ、一般家庭に60人もの刑事が家宅捜査にやってくるとは異常事態だ。廣瀬さんの自宅のリビングや駐車場には、盗難などトラブル防止のために防犯カメラがいくつも設置されている。その防犯カメラには1月19日の様子もしっかりと捉えられていた。

「朝早くで驚きましたが、捜査に協力するため玄関のドアを開けました。駐車場の出口を見張ってた刑事たちには『どこからも逃げられないようにした』という意図があったそうです。中に入ってきた刑事は、夫を押し倒し、足蹴りにしたり掴みかかったりして制圧していました。それから二人とも聴取を受け、麻薬及び向精神薬取締法違反容疑で熊谷警察署に連行。私は女性を留置する寄居警察署に勾留されていましたが、2月7日に釈放されました」

「大麻をやるくらいならシャブをやる」

その後、廣瀬さんの元には2025年2月7日付でさいたま地方検察庁熊谷支部より「不起訴処分告知書請求書」が届いた。不起訴だったとはいえ、一連の出来事こそが「協力雇用主の登録抹消」の原因なのではないかーー。廣瀬さんはそう感じたのだった。

ただ、筆者にも疑問が残る。容疑がかけられた「銀紙で包まれた大麻」は、本当に廣瀬さんやその夫が所持していたものではなかったのか。この点について尋ねると、こう返した。

「私の物でも夫の物でもありません。私は元シャブ中（覚せい剤中毒者）ですので、大麻をやるくらいならシャブやりますよ（笑）」

駐車場に落ちていた大麻について、自らに思い当たる節は「本当にない」と断言した。だが、その代わりに疑わしき人物はいたという。

「その当時、大麻所持が原因で受刑した人間がうちの会社にいました。釈放後、家に戻ってから該当者の部屋に行くと、なんと大麻が出てきたのです。その者に『出頭しろ』と指示しましたが、翌日には飛んでしまった。もちろん、その者のせいにしたいわけではありません。私の容疑は晴れたのにもかかわらず、協力雇用主の登録を抹消されたことに不満があるんです。しかも一発で抹消。今後同じことが起きないように、改善策を見出して検討するなどの方法はあったのではないかと……」

仮釈放予定だった男の「無念」

この一件が原因で、廣瀬さんが身元引受人となって刑務所から仮釈放されるはずだった受刑者の「予定」まで狂ってしまう。2025年2月に神戸刑務所から仮釈放予定だったAさん（64歳）だ。刑務所内での態度が良好で、「再犯の恐れもない」と認められていたAさんは、満期出所よりも半年ほど早い仮釈放が認められていた。Aさんは言う。

「仮釈放には身元引受人が必須で、出所後の生活と仕事があることが前提です。私には当時、身寄りがなかったため、廣瀬さんにお願いしていました。仮釈放の時期は事前に教えてもらっていたため、2月には出られると一ヵ月前から胸を躍らせていました。

ただ、工場で作業中に刑務官から『仮釈放は不可』とだけ知らされました。理由を聞いても『知らない』と言われる。そこから満期までの半年間、人間不信で絶望の淵に陥りました。信頼していた廣瀬さんに対しても、『身元引受人をする気がないなら事前に断ってくれればいいのに』と複雑な思いを抱きました」

後編記事では、廣瀬さんとAさんが宇都宮保護観察所に抹消取り消しの直談判に行く様子と出所者の再犯をさせないための重要な取り組みと言える「協力雇用主の必要性」について説明していこう。

【後編を読む】【衝撃写真】元受刑者が働く栃木の職場に「目出し帽４人組」が襲撃…！”元レディース総長”の社長が明かす、「凄絶すぎる環境」とは

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