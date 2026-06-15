「これで中国依存ともおさらば」高市総理も期待を寄せる資源小国ニッポンの切り札「JOGMEC」の意外な実力

JOGMEC――。独立行政法人「エネルギー・金属鉱物資源機構」がその正式名称だ。

石油、天然ガス、金属鉱物など、日本の産業に欠かせない資源を安定して確保するため、海外の鉱山開発や資源権益の取得を資金面・技術面から支援する政府系機関である。英語表記を略して、JOGMECという。そんな聞きなれない名称の団体に世界の注目が集まっている。

軍事だけが「安全保障」ではない

EUの欧州委員会は'25年12月、レアアースなど重要資源について中国への依存度を減らし、独自に調達しようと「欧州重要原材料センター」を設立すると発表した。その際、ステファン・セジュルネ上級副委員長が「日本は経済安全保障でトップクラス」と評し、JOGMECを「（同センターの）モデルにした」と明らかにしている。

日本が欧米先進国をモデルにするケースは明治維新以降、星の数ほどあるものの、その逆は非常に珍しい。

高市早苗首相はそれを受けて同月、X上で「（欧州が）日本のJOGMECをモデルにしたとしています」と喜んだ。彼女は、欧州中央銀行のマリオ・ドラギ元総裁による'24年の経済安全保障に関するレポート以来、「（欧州が）我が国の重要鉱物の安定供給確保のための取組に注目いただいてきました」とも書き込んでいる。

首相側近の経産官僚はこう解説する。

「経済安保というコンセプトを法律に体系化したのは実は日本が初めてです。アメリカは安全保障という軍事面で先行しますが、経済安保という概念で先んじたのは日本です。経済安保とは『自衛の概念』なんです。それは敗戦国であり、平和憲法のもとにある日本でしか成り立ちえないことでした」

つまり、軍事力で国を守ることだけではなく、エネルギー、半導体、重要鉱物などを他国に握られないようにすることも安全保障だ、という考え方である。

契機となったのは2010年の尖閣問題

経済安保推進法成立後の'22〜'23年、欧州のシンクタンクから日本の経済安保政策への関心が一気に高まり、日本の政策を肯定的に評価するレポートが相次いだ。そこで高評価を得るようになったのが、JOGMECだった。

経産官僚が面映ゆくなるような契機は'10年、尖閣問題が起きた際、中国が日本への報復措置としてレアアースの輸出を止めたことだった。

経産省はこのとき、中国に依存しない調達先を確保しようと動き出す。その意を受けてJOGMECは'11年、総合商社の双日と組み、豪州でレアアース開発を手がけるライナス社と長期供給契約を結び、同社に200億円の出融資、つまり出資と融資を組み合わせた資金支援をすることを決めた。

JOGMECが組んだ双日は、その前身の日商岩井以来、日本の総合商社の中ではレアアースの調達に強かった。

三菱商事や三井物産が原油や鉄鉱石などメジャーな資源に傾注する中、それより体力の劣る日商岩井はレアアースに着目。早くから中国の台頭を予想して、中国以外の調達先を確保しようと動いてきた商社だった。

資源なき日本の「権益確保の尖兵」

資源調達にかかわる経産省の課長は、こう打ち明ける。

「中国は双日を嫌っているでしょうね。関係者はみんな報復を恐れています。特に担当幹部はすごく怖がっている。彼らはこの案件の記念撮影にも写らないようにしているほどです。こうした代替供給源にかかわっている商社の人はたぶん、もう中国に入国しないと思います。捕まるリスクがありますから」

ライナス社は豪州のマウント・ウェルド鉱山でレアアースを採掘してきた。双日はこの鉱山に着目し、JOGMECに支援を持ちかけたのだ。

この供給源を確保し、10年間にわたって日本の消費量の約3割にあたる年間約8500トンの供給を受ける契約を結んだ。こうして電気自動車の永久磁石の原料として欠かせないレアアースの「ジスプロシウム」と「テルビウム」を確保した。さらに日本全体でレアアースの消費量を抑制し、中国依存度を'09年の85％から'20年には58％まで低減させることに成功している。

資源のない日本にとって、鉱山開発など、資源供給の最も川上にあたる権益確保の尖兵となっているのが、このJOGMECなのである。民間の巨大資源会社に相当する役割を政府側で担う、官営メジャーと言えるだろう。

【後編記事】『「税金ムダ遣いの象徴」だった謎の政府組織、まさかの“日本の救世主”に…レアアース確保の要「JOGMEC」の逆襲』へつづく。

「週刊現代」2026年6月22日号より

【つづきを読む】「税金ムダ遣いの象徴」だった謎の政府組織、まさかの”日本の救世主”に…レアアース確保の要「JOGMEC」の逆襲