29歳、大手企業正社員で実家暮らしの女性が「貯金がほとんどなかった」悲しい理由

『流浪の月』『汝、星のごとく』で二度の本屋大賞を受賞した作家・凪良ゆうさんの最新短編集『多類婚姻譚』が直木賞候補となった。

本作は結婚をキーワードに、セクシュアリティやジェンダー、貧富の格差、恋愛と結婚など、すべての人々が抱える「違い」とともに生きていくことを考えさせられるエンターテインメントだ。

その中で共感を呼んでいるテーマのひとつが「東京と地方の格差」だ。

本作2話の「Beautiful Dreamer」の主人公は地方から東京に出てきた27歳の派遣社員。東京に実家のある正社員の男性と付き合っており、結婚を望んでいる。「バリバリ働きながら実家ですべて世話をしてもらっている」彼の友人女性と一緒に食事をするシーンもある。東京の高い家賃を払いながら家事もすべて自分でやらざるをえない主人公が、生活のすべてを実家に頼りながらバリバリ働く同世代の女性をうらやましく思うのは当然だろう。

キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。「調査で東京と地方の格差を感じることは多くあります。東京の実家に暮らして金銭的にも安定しているはずなのに、なぜかお金がないという場合、背景に大きな問題があることもあります」と語る。

学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修業に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、この連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにして行ったのかも含め、様々な事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮しながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのところに相談に来たのは、34歳の大手企業の会社員・幸弘さん（仮名）だ。「妻の行動に疲れ果てました」と連絡をしてきた。妻も大手企業に勤務しており、ずっと実家暮らしだった。

山村佳子（やまむら・よしこ）私立探偵、夫婦カウンセラー。JADP認定 メンタル心理アドバイザー JADP認定 夫婦カウンセラー。神奈川県横浜市で生まれ育つ。フェリス女学院大学在学中から、探偵の仕事を開始。卒業後は化粧品メーカーなどに勤務。2013年に5年間の修行を経て、リッツ横浜探偵社を設立。豊富な調査とカウンセリング経験を持つ探偵として注目を集める。テレビやWeb連載など様々なメディアで活躍している。

妻が浮気しているようなんです

夜22時に電話をしてきた幸弘さんは「妻が浮気をしているようなのです。離婚に向けてどうしても調べてほしい」とおっしゃるので、翌朝、カウンセリングルームでお会いすることに。

幸弘さんは、背が高く目が優しく澄んでいる穏やかな印象の男性でした。目が真っ赤なので昨日は眠れなかったのでしょう。「今日は午前半休を取りました」と言っています。勤務先は大手インフラ会社で、安定企業です。妻について伺いました。

「同じ年の妻とはマッチングアプリで出会い、結婚5年になります。当時、コロナ禍だったので、お互いをよく知らないまま、出会って半年で入籍してしまったのです」

幸弘さんは、3人きょうだいの長男とのこと。しばらく話していると、相手を受け入れる性格であることが伝わってきます。それと同時に、心に傷を負った女性と恋愛関係になりそうだと直感しました。

「そうなんです。結婚まで3人の女性と交際しましたが、親から何らかの虐待を受けていた人ばかりでした。いきなりキレられたり、束縛されたりすることに疲れて、結婚相手は“真面目で落ち着いた人”と心に決めていたのです」

大手企業正社員で実家暮らしなのに貯金がない

マッチングアプリで条件を絞り、相手を選んだところ、合致したのが妻だったそうです。

「僕は新卒から今の会社に勤務しており、相手も転職したことがない人が良かったのです。妻は短大を卒業してから14年間、都内の大手企業に勤務しています。好みのタイプだったし、性格も明るく、変な遠慮をしない。僕を頼ってくれるし、甘えてくれるところも可愛くて、僕から押す形で結婚しました」

入籍し、コロナ禍が落ち着いた頃に結婚式をする計画が持ち上がりました。そのとき、妻にあまり貯金がないことを知ります。

「当時29歳で、実家暮らしで生活費を入れておらず、大手の企業に勤務しているのに、貯金が50万円しかないのはおかしい。理由を聞くと“結婚詐欺に遭ったことがある”と妻は告白したんです」

妻は26歳の時にマッチングアプリで出会った医師を名乗る男と交際をスタート。交際2年の間に、相手の要求に応える形でお金を貸してしまい、300万円を騙し取られてしまったそうなのです。

「医師のなりすまし」の手口

詳しく聞くと、相手の男は「これから手術です」とスクラブ（手術着）を着た自撮り写真を送ってきたり、「学会です」と“〇〇医学会”と書かれた看板の前で、動画中継をしたこともありましたが、それらは全て嘘でした。妻は彼が医者であることを信じ、「結婚するから開業資金を一緒に積み立てよう」と毎月5万円を相手に渡し、「いい新居が見つかったから」と言われて100万円を預けてしまったそうです。ところがある日突然音信不通になってしまったのです。

「妻が警察に相談したところ、詐欺の疑いがあると言われたそうです。妻が両親にそのことを言うと“起こったことがしかたない。表沙汰になるとあなたに傷がつくので、警察沙汰にするのはよしなさい”と言われ、泣き寝入りを決めました」

2026年6月11日にも、警視庁多摩川署が自称パイロットの40歳の男を逮捕したというニュースがありました。報道によると、男は結婚を前提に30代の女性と交際しており、女性から結婚式や新居の費用として現金140万円をだまし取っていたそうです。

二人は2025年10月にマッチングアプリで知り合い、女性宅で同居を始めた。同時に女性の両親にも挨拶しており、2026年4月に結婚式を挙げる予定で会場の下見までしていたといいます。妻の被害同様、パイロットと信じさせるような写真を送ったり、身分証明書のようなものを持っていたとか。まさに似たような手口です。

詐欺被害を訴えなかった

しかし異なるのは、その結婚詐欺被害を警察に訴えなかったことでした。

それどころか、妻は親から「なんでそんな話を信じたの？」と責められたそうです。結婚詐欺に限らず、詐欺の被害者は、警察か家族に説明するたびに、「あのとき、こうしていれば」と自分を責め、心の傷を深めてしまうのも事実です。

「それから誰のことも信じられなくなったけれど、僕と出会って人生が変わったと泣きながら話してくれたのです。僕は驚きましたが、妻のことを受け入れました。妻も隠していたことを話して、夫婦の絆が深まり、入籍から2年間は幸せだったのです」

それは、幸弘さんは在宅勤務メインの週2日出社だった事も大きい。

「妻は週3日通勤のリモートなので、一緒にいる時間が長かったことも良かったのです。でも、僕の会社は3年前からリモート勤務が全廃になり、オフィス勤務に切り替えられました。それから徐々に妻は僕が浮気をしていないかと疑うようになります」

妻があまりにもうるさいので、スマホの暗証番号を伝え、「いつでも見ていいよ」と言ったそうです。

毎日スマホをチェック

心理カウンセラーの立場から考えると、妻は幸弘さんに“試し行動”をしていたのでしょう。これは、“相手が自分を見捨てないかを確認するために、わざと困らせるような行動をとること”を言います。

「そう言われてみると納得です。僕の部署は残業が少ないので、8時に出勤し19時には帰宅します。家に着くと妻にスマホを渡し、彼女はそれをチェックする。LINEやメッセンジャーなどを見た妻が、何らかの疑問を持ったら、きちんと説明をしていました。僕は浮気をしないので、この取りの時間が無意味だと思いながらも、妻に付き合っていたのです」

おそらく、妻の試し行動の背景には、詐欺被害があるのではないかとも感じました。夫を信頼しているからこそ、その愛情を試してしまう。

「結婚してから“私で本当によかったの？”などとよく聞かれていました。試し行動か……そう聞いて振り返ると、妻の行動には僕を試すようなことが多かった。もう結婚しているから“詐欺”の心配はないけれど、自分の決断能力への不信感は残り続ける。僕が“そんなことないよ”と言い続けられれば、よかったのですけれど」

試し行動に対応することは、消耗を伴います。幸弘さんがぞんざいに扱うと、察しがいい妻は「内心では私のことをバカにしてるんでしょ」「嫌いになったなら離婚していいよ」などと言うようになったそうです。

「“そんなことはしないよ”と言いながらも、僕も人間ですから不機嫌になってしまう。すると妻は泣いたり、そのまま無視を続けることもありました。僕が謝るまで会話が成立しない時期があったのも事実です。でも、その波が去ると前の優しい妻になる」

出張から帰ってたときに心が折れた理由

幸弘さんは2年間も妻の試し行動に付き合い続けます。限界を迎えたのは1年前、幸弘さんが大きな交渉をまとめるために、2泊3日の九州出張に出かけます。商談を終えてへとへとになって帰宅した後、妻から「浮気相手とホテルで会っていたんじゃないの？」と言われたのです。

「“よく頑張ったね”とか“お疲れさま”と言って欲しかったのに、浮気の疑いですよ！ 僕もキレてしまい“そんな態度を取るなら、もう無理だから離婚しよう”と言ったのです」

すると妻は泣き崩れ、「愛しているから一緒にいたい」と言ってきます。

「僕も惚れた弱みがあるので、妻を受け入れました。家族になることを本気で考え始め、僕が踏み切れなかった妊活も始めることにしたのです」

それから半年くらいは落ち着いていましたが、妻の行動に変化が見られるようになります。仕事や友達と会うことを理由に夜中に帰ってきたり、土曜日に出かけるようになったりしたのです。

「おそらく、その頃から浮気をしていたと思うのですが、妻が勤務していた会社が、別の会社に買収され、経理から営業に異動した事も関連しているとも思いました。この頃から妻は僕のスマホチェックをしなくなった。仕事が忙しいから健全な心を取り戻したと思っていたのですが、そうでもない様子なのです」

幸弘さんは「もういい加減、疲れました」と言い、離婚に向かって気持ちは動いていることがわかりました。

「ただ、離婚をするにしても、きちんとした証拠を備えたい。調査をお願いします」

詐欺の被害に遭うと、心に強い負荷がかかります。被害に遭った人は、“自分が愚かだった”と自らを責め、適応障害になったり、うつ病になったりするリスクも。また詐欺被害からの人間不信が、パートナーや恋人との関係に影を落とすこともあるのです。

妻の心のケアも視野にいれながら調査をする必要がありそうです。

◇なにより悪いのは結婚詐欺の加害者だ。被害者が傷ついた心が、5年たった今も癒えていないということだろう。調査の結果は後編「「5年前の結婚詐欺」が34歳の妻に与えた、大きすぎる心の闇。妻の両親が後悔していること」にてお伝えする。

【後編】「5年前の結婚詐欺」が34歳の妻に与えた、大きすぎる心の闇。妻の両親が後悔していること