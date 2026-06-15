「久保建英の人目を気にせぬ鋼鉄のメンタル」「恩師も驚く中村敬斗の進化術」最強・日本代表の超人的秘話

サムライブルーのメンバーたちは、いかにしてW杯の舞台へとたどり着いたのか。挫折、葛藤、成長……一人ひとりの物語を追った。

「よき社会人であれ」がモットー

「森保です。よろしくお願いいたします」

日本代表を率いる森保一監督（57歳）にインタビューした際、本誌記者はその腰の低さに驚愕した。

記者が名刺を差し出すと、監督はその下に名刺を、記者がさらに下へ出そうとすると、監督はそのまた下へ……。森保監督は「サッカー選手である前に「よき社会人」であれ」という言葉を大切にしていると語っていたが、まさに大企業の敏腕営業マンのような振る舞いだった。

だが、この謙虚さはあくまで、森保一という人物の一つの側面に過ぎないのかもしれない。「サンフレッチェ広島」の前身にあたる「マツダSC」時代から森保監督と共にプレーした、風間八宏氏（64歳・南葛SC監督）が語る。

「'89年、若手だった森保が初めて試合出場のチャンスを摑んだときのことです。彼は私の『部屋子（同じ部屋の後輩）』だったのですが、試合前日の夜に『緊張して眠れないんです』と言ってきた。私は『緊張しているということは試合の準備ができたということだから』とアドバイスしたんですが、蓋を開けたら、森保はデビュー戦でいきなり2得点をあげた。

最初は『あの相談は何だったんだ』と思いましたが、その後、だんだん森保のことがわかってきました。彼はとにかく肝が据わっている。そして、吸収できるものは何でも吸収する貪欲さがある。『緊張しています』と尋ねてきたのも、先輩である私がどうやって対処しているかを知りたかったのだと思います」

森保監督は「強かな野心家」

確固たる信念はあるが、自らを過大評価はせず、周囲の意見を積極的に聞く。この姿勢は、指導者になった今も変わらない。風間氏が続ける。

「チームを自分の色に染めるのではなく、選手一人ひとりと話をしたうえで、個性にあわせてチームを作っていく。新しいタイプのリーダーです。一方で、大人しく控えめに見えて、森保は常に周囲を洞察・観察している。強かな野心家だと思います」

森保監督が日本代表において最も重んじているのは、選手の「自主性」だ。「戦術がない」と批判を浴びたこともあるが、鬼のメンタルを持つ森保監督は揺るがない。'22年のカタールW杯では、ドイツ、スペインといった強豪を撃破して世界を驚愕させ、決勝トーナメント進出を果たした。

6月11日に開幕する北中米W杯で悲願のベスト8を目指す日本代表は「史上最強」とも称される。森保監督が選出したのは、かつてないほど強烈な個性をもった選手たちだ。

攻撃を牽引するのは、エースの久保建英（25歳）。右サイドからのドリブルは世界トップレベルで、所属するスペインの強豪「レアル・ソシエダ」でも主力を担っている。

圧倒的な向上心を持つ久保建英

小学校4年生でスペインに渡った久保の特徴は、圧倒的な向上心だ。10歳から久保を指導してきた、「KOBAトレ」創設者でトレーナーの木場克己氏が言う。

「建英は15歳のときに『FC東京』でプロデビューし、17歳で『横浜F・マリノス』にレンタル移籍した。その頃、彼はフィジカルを強くしないとプロで戦えないと悩んでいました。そこで建英は、2週間に1回だった私のトレーニングを週に1回、2回とどんどん増やしていきました。

あるとき、建英から『今日お願いできますか』と聞かれたのですが、その日、私は講演会があった。すると建英は、『会場まで行きます』と。講演の休憩中、観客が見ているステージの上でトレーニングをしましたが、建英はまったく気にしていませんでした」

天才と称され、孤高の存在とも思われがちだが、意外な一面もある。久保をよく知るソシエダ関係者によると、「しょっちゅうスペイン語のジョークを飛ばして笑いを取っており、チームのムードメーカーになっている」という。

スペインでは明るい選手がチームメイトやファンに好まれる。それを理解し、語学に懸命に取り組んできたことも、久保の向上心を示している。

恩師が驚いた中村敬斗のこだわり

日本代表の攻撃の起点は、右サイドの久保だけではない。左サイドの中村敬斗（25歳）もまた、世界レベルのドリブラーだ。

千葉県我孫子市出身の中村は、ジュニアサッカー界の名門「柏レイソルU―12」を退団し、「街クラブの雄」として知られる「三菱養和サッカークラブ」に入団している。エリートコースであるJリーグの下部組織を辞めるのは、サッカー界では異例だ。

三菱養和でコーチを務める生方修司氏は、中村の「第一声」が忘れられない。

「『僕はドリブルが好きなんですが、養和はドリブルさせてくれますか？』。挨拶を交わした後、敬斗は開口一番、こう言ったのです。プレースタイルへのこだわりを指導者に明確にぶつけてくる小学6年生は初めてでした。

敬斗はロナウジーニョに憧れており、個人で局面を打開できる選手を目指していた。ドリブルを磨きたいと思い、養和にやってきたのでしょう」

中村は'18年、高校2年生でガンバ大阪とプロ契約を結んだ。出場機会を得られず、挫折を味わったこともあったが、近年はフランスリーグで大活躍を見せている。

「敬斗はことあるごとに『養和時代がなかったら今の自分はない』と話してくれます。養和には『苦しいときこそサッカーを楽しもう』というイズムがある。プロになってからもこのマインドを失わなかったからこそ、敬斗は壁にぶつかるたびにそれを乗り越えて進化していったのだと思います」（生方氏）

【後編を読む】「前田大然を変えた除籍処分」「鈴木彩艶の非の打ち所がない人間性」サッカー日本代表・最強選手たちの秘話

「週刊現代」2026年6月22日号より

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