◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本2ー2オランダ（2026年6月15日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2の引き分けに持ち込み、勝ち点1を挙げた。

1−2の後半44分、右CKから途中出場のFW小川が頭を振り抜いた。MF鎌田に当たってゴールとなり、土壇場で再び同点に追いついた。鎌田は「今日の試合は最低でも勝ち点1とチー０ムで話していた中で難しい展開になりましたけど、自分たちがしっかりやってきたことが出たと思うし、最低1を取れてよかった」と振り返った。2度リードされながら2度追いつく展開に、「ビハインドになっても焦らずに0―1でしっかりやっていけば自分たちはチャンスをつくれると思っていたし、交代の選手も自分たちの役割をしっかり分かってた中で、みんなが良い仕事をしてくれたと思うので、この4年間、8年間、みんなが積み上げてきたものがしっかり出たかなと思います」と手応えを口にした。

一番手応えを感じた点を問われると、「オランダのような強豪国に対して0―1になれば、0―3になってもおかしくないと思うし、それでも食らいついて引き分けて終われたのは、このチームのみんなのキャラクターを示していると思うし、本当優勝を目指していく中で凄く大事かなと思います」と収穫を強調。20日（同21日）の1次リーグ2戦目ではチュニジアと対戦するが、「前回のW杯は2戦目で少し自分たちが不甲斐ない試合をしてしまったので、2戦目でしっかり勝ち点3を取って、グループ突破を決めていきたいと思います」と話した。

前半をスコアレスで折り返したが、後半に大きく試合が動いた。後半6分、オランダ主将DFファンダイクに豪快ヘッドを叩き込まれ、先制点を献上。直後の12分にMF久保のパスを受けたMF中村が、左サイドから切り込み右足一閃（いっせん）。GKのニアサイドを抜くゴールで同点に追いついた。

同19分、オランダFWシュメルビルに弾道の低い左足のシュートを決められ、またも勝ち越しを許した。さらに後半30分には、MF久保が負傷交代するハプニング。相手選手と接触して膝を抑え、代表スタッフの治療を受けたものの、自らバツ印を作ってプレー続行不可能を表明。FW小川と交代していた。