◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本2―2オランダ（2026年6月14日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とオランダ（同8位）の初戦で、試合を中継するNHKに解説として出演。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分けて勝ち点1を挙げる結果に「日本としては負けなかった、それが素晴らしいですね」と称えた。

前回22年カタール大会で“解説者デビュー”し、選手を“さん呼び”するなど独自ワード満載の解説が話題に。この日は日本時間午前5時からの試合だったが、「本田さん」「本田の解説」がX（旧ツイッター）でトレンド入りするなど、相変わらずの注目度の高さだった。

オランダ選手では攻撃のキーマンの身長1メートル93の長身FWハクポ（27＝リバプール）が気になったようで、「11番がめっちゃうざいんですよ」「えっ、ヤバ！イチキューサンのウインガー!?」「相手はきょう、ガクポや。1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」と言及。

2−2で試合を終えると「ゲーム運びとしてはオランダの方が勝ちたかったわけですから、日本としては負けなかった、それが素晴らしいですね」と話し、「そこまでの格上っていう格上ではなくなってきた印象。（日本は）力付いてきてますね〜」と日本の実力を評価した。

そして後半22分から途中出場し、終了間際の同点ゴールに絡んだMF伊東純也とFW小川航基について「ジョーカーが見つかりましたねー、伊東さん、あと小川さん。前の2人のジョーカーが見つかったのはうれしいっすねー」。

「彩艶さんも良かったしディフェンダー陣も良かったですよ。中盤の2人もとてつもないスタミナでね」と守備陣の奮闘も称えた。