2026年6月12日、イーロン・マスク氏が2002年に創業した米宇宙開発・通信企業「SpaceX」の上場が決まり、大きな話題を呼んでいます。しかし、活況を呈しているのはSpaceX単体にとどまらず、実は宇宙業界全体に投資の熱が波及しています。本記事では、YouTubeチャンネル登録者数40万人超の人気FP・鳥海翔氏が、宇宙ビジネスが注目されている「3つの理由」と、2026年後半に注目の「宇宙関連ファンド」5選を紹介。さらに、宇宙関連銘柄をポートフォリオに組み込む際の注意点についても解説します。

宇宙ビジネスに投資マネーが向かう「3つの理由」

近年、宇宙ビジネスは急速に注目度を高めています。2026年6月にはSpaceXの上場が決定し、業界全体が盛り上がりを見せています。宇宙ビジネスは2035年頃には現在の事業規模の3倍程度に成長すると予想されており、きわめて高い成長が期待されています。

宇宙が熱い理由は、大きく3つの要因が考えられます。

1．宇宙は夢の話から生活インフラへ

従来、宇宙というと月への到達や火星移住といった、現実から遠い空想上の話と捉えられていました。

しかし現在では、衛星インターネットやスマートフォンのGPS、災害監視、防衛、船や飛行機の通信など、日常生活に欠かせない基盤として機能しています。世界の宇宙ビジネスの市場規模は2023年時点で約6,300億ドルでしたが、2035年には約1兆8,000億ドルまで拡大するという見方もあるほどです。

2．打ち上げコストが低下し、衛星の数が急増している

2025年の世界全体の軌道投入成功数は、321回前後という集計が確認できます。Starlinkの衛星網は急速に拡大し、2026年6月時点では、運用中のStarlink衛星は1万基を超え、約10,500〜10,600基規模に達しています。

また、衛星を利用したインターネット利用者（スターリンク）は前年比で62％増加しており、衛星技術は急速に進化しています。

3．民間企業だけでなく、政府や防衛の資金が流入している

SpaceXは2026年5月にアメリカの宇宙軍と契約を締結しました。具体的な契約内容としては、空の脅威を探知・追跡できる衛星プログラムが41億6,000万ドル、軍のシステムを接続する高速通信ネットワークが22億9,000万ドルとされています。国家レベルでの大規模な投資により、宇宙産業の安定性が確保されています。

「宇宙関連ファンド」5選

SpaceXの上場に伴い、周辺の宇宙関連企業にも資金が流入しています。Rocket Lab、Planet Labs、Intuitive Machinesといった宇宙関連企業への注目が高まっています。こうしたなか、具体的に資金が流入しているファンドの事例として、以下の5つが挙げられます。

（1）SMT MIRAIndex 宇宙

「宇宙」というテーマに広く投資をするインデックスファンドで、信託報酬は0.77％の低コストです。過去のリターン実績をみると、直近1年で45％、3年で34％、5年で25％となっています。

（2）グローバル・スペース株式ファンド（1年決算型）

積極的な運用姿勢を特徴とする1年決算型ファンドです。投資会社ARK Investの助言のもとポートフォリオが構成されており、投資対象は宇宙に限らずAMDやAmazon、Googleなど広めになっています。

ARK Investといえば、2020年頃にテスラへの大規模投資をしたことで知られています。過去1年で87％、4年で40％、5年で16％のリターン実績があり、ハイリスク・ハイリターンであることがわかります。信託報酬は1.925％と高めです。

（3）東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

宇宙全体を対象とするアクティブファンドです。過去1年で72.6％、3年で44.24％、5年で24.32％のリターンを実現しており、短期および長期の両面で優れた成績を上げています。信託報酬は1.8425％です。

（4）ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド

過去1年で28.36％、3年で24.56％、5年で17.06％のリターンに対して、信託報酬は1.8975％と高く、コストに見合ったリターンが得られていません。宇宙産業全体の成長に惑わされず、個別ファンドの選定が重要であることを示す事例です。

（5）eMAXIS Neo 宇宙開発

過去1年で129.99％、3年で48.67％、5年で31.1％という極めて高いリターン実績を有しており、信託報酬も0.792％と低いものです。ただし、現在は販売停止となっており、新規購入はできません。

「宇宙関連銘柄」をポートフォリオに組み込む際の注意点

宇宙関連ファンドは、投資家のポートフォリオの主要部分ではなく、サテライト部分（全体の5〜10％程度）としての位置づけが好ましいと考えます。宇宙関連企業はボラティリティが高く、価格変動が大きいためです。

また、SpaceXが必ずこれらのファンドに組み入れられることは保証されていません。SpaceXを必ず取得したい場合は、ファンドの構成内容を注視したうえで投資を判断することが重要です。

宇宙産業の成長の波に乗ることは魅力的ですが、個別ファンドの選定、適切なリスク管理、ポートフォリオ内での位置づけを慎重に検討することが、安定した資産増加に不可欠でしょう。

鳥海 翔

株式会社Challenger代表取締役

FP（ファイナンシャル・プランナー）／投資家