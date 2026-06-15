職人技と革新的なテクノロジー、大胆な美学が融合

ドイツのチューニングブランド「BRABUS（ブラバス）」と、フランスの電動バイクメーカー「DAB Motors」が協力し、都市型モビリティに新たな次元を提示する新世代の電動モーターサイクルを発表しました。

この革新的なモデルは、2026年4月20日から26日にかけて開催された「ミラノ・デザイン・ウィーク」で初めて公開されました。

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この共同開発は、BRABUSが掲げる「One-Second-Wow（一瞬の驚き）」という哲学に、DAB Motorsが長年培ってきた軽量かつ高性能な電動エンジニアリングの専門知識を掛け合わせたものです。

精密な職人技、革新的なテクノロジー、そして大胆な美学が組み合わさり、新しいスタイルのアーバン・ライディングを提案します。

開発された全てのモデルは、DAB Motorsのモジュール式プラットフォーム「DAB 1α」を基盤としています。

ラインナップの中でも、特にBRABUSらしい大胆なスタイルを体現しているのが「BRABUS URBAN E」です。

モノコックスタイルのボディワークに、むき出しのカーボンファイバーパーツが採用され、光沢のある黒と印象的な赤の対比が際立ちます。

シートには上質なレッドレザーに「シェル」キルティングパターンが施された「マスターピース・シート」が備わります。

性能面も強化されており、アップグレードされたドライブトレインは最高出力27kW（37hp)、最大トルク475Nmを発生させ、これはベースモデルから20%向上した数値です。最高速度は120km／h、最大航続距離は150kmに達し、特注のカーボン製エアダクトによる冷却システムが安定した性能を支えます。

一方、「BRABUS URBAN E SUPERBLACK」は、より控えめなアプローチでBRABUSのアイデンティティを表現します。

全体をブラックで統一したステルス性の高い美しさが特徴で、シートもお揃いのブラックレザーで仕上げられています。

足回りにはトラベル量100mmの倒立フロントフォークや調整可能なリアショックアブソーバーを装備し、ブレーキシステムにはフロントにブレンボ製4ピストンキャリパーと320mmディスクを備え、妥協のない制動力を実現しています。

また、エコ、ストリート、スポーツ、ニトロ、リバースの5つのライディングモードや、PINコードによるキーレススタート、2.8インチのLCDディスプレイといった直感的なテクノロジーも搭載されています。

さらに、完全限定生産のコレクターズシリーズとして位置づけられているのが「BRABUS URBAN E FIRST EDITION」です。

BRABUSのスーパーカーから着想を得た「ピーチ」「デザート・サンド」「スーパーバイオレット」「フュージョン・レッド」の4色が展開され、フレームからボディワークまで統一感のある外観が魅力です。

シートは各カラーに合わせて最高級レザーで仕上げられ、「スーパーバイオレット」には専用のカーボンファイバー素材が追加されます。各色の生産台数は世界でわずか10台という希少なモデルです。

このコラボレーションにおけるエントリーモデルとして、「DAB 1α BRABUS」も用意されています。

同モデルは「DAB 1α」をベースとしながらも、フロントフェンダーやサイドインテークなどに専用のカーボンファイバー製コンポーネントを使用し、細部へのこだわりが強調されています。

電動ドライブトレインは最高出力23kW（31hp)、最大トルク395Nmを発生し、最高速度120km／h、最大航続距離150kmを達成します。コンパクトな設計により機敏なハンドリングを実現し、一般的な家庭用コンセントから数時間で充電が完了するシンプルなシステムも特徴です。

価格はFIRST EDITIONが3万2500ユーロ（日本円で約602万円）、URBAN EとURBAN E SUPERBLACKが2万2900ユーロ（約424万円）、DAB 1αが1万6900ユーロ（約313万円）となっています（2026年6月上旬のレート）。