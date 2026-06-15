「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）

８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダに２−２で引き分けた。敗戦危機だったが、後半４４分に鎌田大地が同点弾。グループ最大の難敵相手に値千金の勝ち点１を手にし、悲願の８強以上、そして目標に掲げる優勝に向けて、上々のスタートを切った。１８年の就任以降、森保ジャパンの対欧州不敗神話も８勝２分けとなり継続となった。

試合後、森保監督は「勝てなかったのは残念だったですけど、２回リードされても、粘り強く最後まで戦い抜くことを実戦してくれた。勝ち点１がしっかり取れたということは、非常にあの・・・悔しい部分もありますけど、いい結果と、チームとしての戦い方が共有できた。選手が準備してきたことを実行してくれた」と、手応えと悔しさを滲ませつつ、「簡単な環境ではなかったが、ダラスにきてくれた日本のサポーター、朝から応援してくれたサポーターの念が選手たちを動かしてくれた。次の試合、勝ち点３とれるように一丸で頑張りたい」と、２０日のチュニジア戦を見据えた。