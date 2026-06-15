シリーズ累計で興収２７億円のヒットを記録した映画「超高速！参勤交代」の１１年ぶり新作が公開されることが１４日、分かった。「超高速！参勤交代 フルスロットル」（２０２７年公開）のタイトルで、主演の佐々木蔵之介（５８）や深田恭子（４３）ら、おなじみのキャストが続投。幕府に課された無理難題に挑む貧乏藩・湯長谷藩（現在の福島県いわき市）のドタバタ劇が帰ってくる。

金も人も時間もない無理ゲーの参勤交代を奇想天外な方法で突破する痛快コメディー。１４年公開の１作目が日本アカデミー賞・最優秀脚本賞やブルーリボン賞・作品賞など数々の映画賞を席巻し、時代劇ファンを超えて支持された。

１６年には、江戸からの帰り道を描いた「−リターンズ」も公開。３作目となる新作では「藩の存亡をかけて、１４日かかる道のりをたった５日で参勤する」という。

本木克英監督は「さらさら越え」や「鳥人幸吉」の伝説を新たな要素として導入し、「時代考証の限界」に挑んだと説明。２枚のビジュアルが解禁され、１枚では侍たちが富士山の上空を飛行機雲とともに飛び、もう１枚では心優しき藩主・内藤政醇役の佐々木が大ピンチの表情で空から落下している。

すでに京都で撮影を終えた佐々木は「これまでひたすらに走ってきましたが、今回は空を飛びます。それはありなのか？！と、私も思いました」と告白。江戸時代に飛ぶのは確実なようで「流石（さすが）におバカだなぁなところもありますが、一生懸命だからこその可笑（おか）しみと、笑って応援くださればありがたいです」と期待した。