「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）

８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダに２−２で引き分けた。敗戦危機だったが、後半４４分に鎌田大地が同点弾。グループ最大の難敵相手に値千金の勝ち点１を手にし、悲願の８強以上、そして目標に掲げる優勝に向けて、上々のスタートを切った。１８年の就任以降、森保ジャパンの対欧州不敗神話も８勝２分けとなり継続となった。日本は２０日に１次リーグ第２戦でチュニジアと対戦する。

前回カタール大会に続き、森保一監督が２大会連続の指揮。直前に主将を務めてきたＭＦ遠藤航（リバプール）が怪我の回復が見込めないために離脱。チームに激震が走った中で、新主将となったＤＦ板倉滉（２９）＝アヤックス＝のもとで強豪に挑んだ。ベンチには遠藤の背番号「６」のユニホームが飾られた。

前半は一進一退の攻防の中で０−０で折り返したが、後半に一気に試合が動いた。

６分に先制点を許した。ＦＫからのはね返りを右サイドからクロスを入れられ、中央に構えていたＤＦファンダイク（リバプール）にヘディングでたたき込まれた。直前にファンダイクがマークについていた渡辺を押したようにもみえ、ＮＨＫ解説の本田圭佑氏も「どうみても押してるやん。ファウル」と主張したが、判定は変わらなかった。

それでも同１２分に、日本が同点に追いついた。左サイドから久保のマイナスのパスを、中村が右足で強烈なシュート。前田の足に当たり、コースが変わって、ゴールネットを揺らした。先制から６分後に意地をみせた。

しかし、同１９分に勝ち越し点を献上。左サイドから切り込んできたＦＷシュメルビルの左足シュートにゴールを揺らされた。同点に追いついたわずか７分後だった。

それでも後半４４分にセットプレーから小川航基がヘディング。ゴール前にいた鎌田に当たってゴールへ。起死回生の同点劇となった。

心配なアクシデントもあった。後半２５分に左サイドで攻守に奮闘していた久保がＤＦドゥムフリスのチャージを受けて負傷。左膝を押さえ、自ら「×」印を出して、足を引きずりながらピッチを退いた。

日本の初戦引き分けはベルギー相手に引き分けた０２年日韓大会以来６大会ぶり。１８年ロシア大会はコロンビアに勝利、２２年カタール大会はドイツに勝利し、白星発進を決めていた。