「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）

２大会ぶりの出場となったＦＩＦＡランク８位で過去３度の準優勝を誇るオランダは、同１８位の日本と２−２で引き分けた。

試合ではいきなりチャンスを迎えた。前半２分、左サイドをリバプールのＦＷハクポが崩すと、中央のマレンへ。マレンが振り向きざまに強烈なシュートを放ったが、ＧＫ鈴木の好セーブに阻まれた。同３２分にはカウンターからマレンがシュートを放ったが、谷口にシュートブロックされ、さらにＣＫからマレンがヘディングを放ったが、ＧＫ鈴木にセーブされた。

前半終盤はピンチの連続。前半４２分には中村に、４３分には鎌田からのスルーパスを受けた上田にシュートを許したが、ゴールは免れた。

後半は一気に試合が動いた。６分にＦＫからのはね返りから右サイドからのクロスに中央に構えていたＤＦファンダイク（リバプール）がヘディングでたたき込んで先制。３５歳の主将の一撃が歓喜をもたらした。直前にファンダイクがマークについていた渡辺を押したようにもみえ、ＮＨＫ解説の本田圭佑氏も「どうみても押してるやん。ファウル」と主張したが、判定は変わらなかった。

同１２分に中村に同点弾を許したが、同１９分、左サイドから切り込んできた２５歳のＦＷシュメルビル（ウエストハム）が左足シュートにゴールを揺らした。

しかし、後半４４分にセットプレーから小川航基にヘディングでたたき込まれて、同点に追いつかれ、イレブンは呆然とした表情を浮かべた。

欧州予選を６勝２分けと盤石の成績で１位突破し、２大会ぶりのＷ杯の舞台に帰ってきたオレンジ軍団だったが、悔しい初戦となった。

試合後、ファンダイク主将は「最悪だった。複雑な気持ちだ」と振り返り、クーマン監督は「両チームに多くの良い瞬間があった試合」とし、日本について「単純に非常に強い。良いチームだ」と、称賛した。