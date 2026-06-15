◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本2ー2オランダ（2026年6月15日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦する。無念の代表離脱となったMF遠藤航（33＝リバプール）が自身のSNSを更新。代表選手たちにエールを送った。

無念の離脱となった遠藤は、試合前から自身のSNSで日本代表のスタメン画像を引用して投稿。そして炎の絵文字を3つ記して応援していた。

前半をスコアレスで折り返した日本だったが、後半6分にオランダの主将DFファンダイクのヘッド弾を浴び、先制点を献上した。それでも直後の12分、MF久保建英のパスを受けた中村が、左サイドから切り込み右足一閃（いっせん）。針の穴を通すようなシュートを突き刺した。

しかし、同19分にオランダのサイド攻撃から再び失点。めまぐるしくスコアが動く展開となっている。それでも同43分、右CKからMF伊東純也が絶妙なキックを供給。ファンダイクと競り合いながらFW小川航基が頭で捉えた。このシュートが鎌田に当たり、ゴールに吸い込まれた。

日本はドロー発進で価値ある勝ち点1を獲得した。遠藤は自身のXで「よく追いついた。次勝とう」とエールを送った。