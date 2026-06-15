小川史記（BUDDiiS）＆瀬戸利樹W主演「しもべの王子様」メインビジュアル・本編映像解禁 オープニング主題歌はBUDDiiSに決定
【モデルプレス＝2026/06/15】小川史記（BUDDiiS）、瀬戸利樹がW主演を務めるTOKYO MX新金曜ドラマ『しもべの王子様』（7月3日スタート／毎週金曜よる11時）のオープニング主題歌をBUDDiiSが担当することが決定。あわせて、予告映像、追加キャスト、メインビジュアルも公開された。
【写真】人気BL実写俳優、キス寸前
累計200万DLを突破した、たつもとみおによる人気BLコミックを実写ドラマ化。かつて“王子様”のように君臨していた男と、彼に従い続けた“しもべ”…社会的立場が逆転した2人の、10年越しの主従関係を描くラブストーリーとなっている。
社長令息・文武両道・校内ヒエラルキートップの直也（小川）と、直也から日常的にパシリにされていた陰キャ底辺の高明（瀬戸）。直也の理不尽な要求にも、高明は素直に従い続けていました。それから10年の月日が流れ、直也は会社経営に失敗し、すべてを失って無職に。一方、高明はベンチャー企業の若き社長として成功を収め、2人の社会的立場は完全に逆転…しかし高明は今も直也のそばで“しもべ”のように尽くし続けていて―。
本編映像を使用した60秒予告を初公開。高校時代、直也（小川史記）が高明（瀬戸利樹）に「足舐め」を命じる衝撃的なシーンから始まるPR映像。スクールカーストの頂点に君臨していた直也と、そんな直也にパシリとして従っていた高明。大人になり社会的立場は逆転しても、そのいびつな主従関係は続いていて…「俺の幸せは、直也の望みを叶えることだ」──まるで王子様に忠誠を誓う“しもべ”のように、直也の手にキスをする高明の姿も印象的だ。
本作のオープニング主題歌がBUDDiiSの新曲「偏愛シンドローム」に決定。BUDDiiSは、FUMINORI（小川史記）がリーダーを務める、2020年9月16日に結成された新進気鋭の9人組ダンスボーカルグループ。2026年2月にメジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』をリリースし、7月にはメジャー1stシングルの発売、10月からは東名阪を巡る「BUDDiiS vol.12 Hall Tour - LiMiT -」の開催を控えるなど、今勢いに乗っています。
本作のために書き下ろされたオープニング主題歌「偏愛シンドローム」は、恋をすると相手しか見えなくなる…そんな少し危うい感情を表現した、甘くキャッチーなラブソングとなっている。7月8日にリリースされるメジャー1stシングル『キミは都市伝説／クラッシュパラダイス』にカップリング曲として収録予定。
第一報で公開したティザービジュアルでは、強気な表情の直也が高明のネクタイを引っ張る姿で、2人の“主従関係”を表現。今回解禁したメインビジュアルは、ティザービジュアルとは印象を変え、高明が優位にも見えるビジュアルに。直也は高明なしでは生きられず、一方で直也に従う高明もまた、直也に執着し縛りつけている…？誰も入り込めない“2人だけの世界”や“巣”のような世界観を、2人を包み込むベールで表現。10年越しのいびつな関係性を象徴するメインビジュアルが完成した。あわせて公式HPもリニューアルOPENとなった。
直也の父親であり大手建設会社・五藤建設の社長、五藤武利役に、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』、『ＧＩＦＴ』（TBS）など数多くの話題作に出演し、実力派俳優として確かな存在感を放つ山中聡が決定した。直也に対して常に完璧を求め、理不尽な重圧で支配してきた冷酷な父親という役どころ。五藤家の抱える過去とは…？そして武利が直也と高明にどんな試練をもたらすのか、目が離せない。
6月15日、株式会社KADOKAWAグループが運営するプラットフォーム内に、ドラマ『しもべの王子様』公式チャンネルが開設される。チャンネルでは、貴重な撮影の裏側をおさめたメイキング映像やキャストによる特別企画など、ここでしか見ることのできない会員限定コンテンツを随時配信予定。作品をより深くお楽しみいただける内容となっている。
さらに、6月30日に第1話先行上映会の開催が決定。本編第1話をいち早く観られるほか、主演の2人によるここでしか聞けないSPトークもある。ドラマ公式チャンネル会員に登録した人の中から、抽選で招待となる。（modelpress編集部）
BUDDiiSの「偏愛シンドローム」がTOKYO MX 新金曜ドラマ『しもべの王子様』のオープニング主題歌に決定いたしました！主演を務めるドラマのオープニング主題歌…嬉しすぎる！！！ドラマを観ていくとさらにこの歌の中毒性にハマっていくと思います！この曲でみなさまいっぱいキュンキュンしてください！！
小川史記さん、瀬戸利樹さんをはじめ、藤林泰也さん、清水海李さんといった爽やかなイケメン達に囲まれて、現場がとても眩しかったのを覚えています。このキラキラは、きっと視聴者の皆様にも伝わるはずです！どうぞご期待ください。
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気BL実写俳優、キス寸前
◆小川史記＆瀬戸利樹W主演「しもべの王子様」
累計200万DLを突破した、たつもとみおによる人気BLコミックを実写ドラマ化。かつて“王子様”のように君臨していた男と、彼に従い続けた“しもべ”…社会的立場が逆転した2人の、10年越しの主従関係を描くラブストーリーとなっている。
◆「しもべの王子様」本編映像初公開
本編映像を使用した60秒予告を初公開。高校時代、直也（小川史記）が高明（瀬戸利樹）に「足舐め」を命じる衝撃的なシーンから始まるPR映像。スクールカーストの頂点に君臨していた直也と、そんな直也にパシリとして従っていた高明。大人になり社会的立場は逆転しても、そのいびつな主従関係は続いていて…「俺の幸せは、直也の望みを叶えることだ」──まるで王子様に忠誠を誓う“しもべ”のように、直也の手にキスをする高明の姿も印象的だ。
◆「しもべの王子様」オープニング主題歌はBUDDiiS「偏愛シンドローム」に決定
本作のオープニング主題歌がBUDDiiSの新曲「偏愛シンドローム」に決定。BUDDiiSは、FUMINORI（小川史記）がリーダーを務める、2020年9月16日に結成された新進気鋭の9人組ダンスボーカルグループ。2026年2月にメジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』をリリースし、7月にはメジャー1stシングルの発売、10月からは東名阪を巡る「BUDDiiS vol.12 Hall Tour - LiMiT -」の開催を控えるなど、今勢いに乗っています。
本作のために書き下ろされたオープニング主題歌「偏愛シンドローム」は、恋をすると相手しか見えなくなる…そんな少し危うい感情を表現した、甘くキャッチーなラブソングとなっている。7月8日にリリースされるメジャー1stシングル『キミは都市伝説／クラッシュパラダイス』にカップリング曲として収録予定。
◆「しもべの王子様」メインビジュアル解禁
第一報で公開したティザービジュアルでは、強気な表情の直也が高明のネクタイを引っ張る姿で、2人の“主従関係”を表現。今回解禁したメインビジュアルは、ティザービジュアルとは印象を変え、高明が優位にも見えるビジュアルに。直也は高明なしでは生きられず、一方で直也に従う高明もまた、直也に執着し縛りつけている…？誰も入り込めない“2人だけの世界”や“巣”のような世界観を、2人を包み込むベールで表現。10年越しのいびつな関係性を象徴するメインビジュアルが完成した。あわせて公式HPもリニューアルOPENとなった。
◆「しもべの王子様」直也の父・武利役に山中聡が決定
直也の父親であり大手建設会社・五藤建設の社長、五藤武利役に、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』、『ＧＩＦＴ』（TBS）など数多くの話題作に出演し、実力派俳優として確かな存在感を放つ山中聡が決定した。直也に対して常に完璧を求め、理不尽な重圧で支配してきた冷酷な父親という役どころ。五藤家の抱える過去とは…？そして武利が直也と高明にどんな試練をもたらすのか、目が離せない。
◆「しもべの王子様」ドラマ公式チャンネルがOPEN 第1話先行上映会の開催が決定
6月15日、株式会社KADOKAWAグループが運営するプラットフォーム内に、ドラマ『しもべの王子様』公式チャンネルが開設される。チャンネルでは、貴重な撮影の裏側をおさめたメイキング映像やキャストによる特別企画など、ここでしか見ることのできない会員限定コンテンツを随時配信予定。作品をより深くお楽しみいただける内容となっている。
さらに、6月30日に第1話先行上映会の開催が決定。本編第1話をいち早く観られるほか、主演の2人によるここでしか聞けないSPトークもある。ドラマ公式チャンネル会員に登録した人の中から、抽選で招待となる。（modelpress編集部）
◆FUMINORI（BUDDiiS）コメント
BUDDiiSの「偏愛シンドローム」がTOKYO MX 新金曜ドラマ『しもべの王子様』のオープニング主題歌に決定いたしました！主演を務めるドラマのオープニング主題歌…嬉しすぎる！！！ドラマを観ていくとさらにこの歌の中毒性にハマっていくと思います！この曲でみなさまいっぱいキュンキュンしてください！！
◆山中聡／五藤武利（ごとう・たけとし）役コメント
小川史記さん、瀬戸利樹さんをはじめ、藤林泰也さん、清水海李さんといった爽やかなイケメン達に囲まれて、現場がとても眩しかったのを覚えています。このキラキラは、きっと視聴者の皆様にも伝わるはずです！どうぞご期待ください。
【Not Sponsored 記事】