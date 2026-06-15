【ゴルフ】ベストスコア更新目前！「残り3ホール」で大叩きする人の致命的なミスとは？

ゴルフでベストスコアや100切りが見えてきたラウンド終盤。

「このままいけば…！」と考えた途端に大叩きしてしまい、悔しい思いをした経験はありませんか？

実は、多くのゴルファーが陥る「メンタルの罠」がそこには潜んでいます。

今回は、人気ゴルフ漫画『ゴルフは気持ち』第13話「残り3ホールの闘い」のエピソードから、終盤でスコアを崩さないためのメンタル術を紐解きます。

「残り3ホール」は魔のホールの入り口？

「野球は9回から」という言葉があるように、ゴルフも「残り3ホール」の心の持ち方がスコアを大きく左右します。

15番ホールを終えて好スコアだと、つい「全部ボギーだとトータル93だ！」「ダボがふたつ出てもベストスコアだ！」と計算してウキウキしてしまいますよね。

しかし、これが悲劇の始まりなのです。

スコアを計算すると「いつものゴルフ」ができなくなる

作中でも、スコアを意識し始めた主人公が、池ポチャやバンカーなどのミスを連発する姿がリアルに描かれています。

「悪くてもダボを…」「3オン2パットのボギーが確実になる…」といった計算にとらわれると、数字にがんじがらめになり、体の動きが不自然になってしまいます。

ベストスコアを出すための3つの鉄則

では、どうすればこのプレッシャーに打ち勝てるのでしょうか？

導き出された結論は以下の3つです。

スコアカードを見ない・計算しない

打つ前からスコアを計算すると気持ちが動揺します。

闘いが終わるまでは、スコアカードを見ず、計算しないことが一番の対策です。

過去を引きずらない

闘っている最中に過去のホールを振り返っても無駄です。

常に「次のホール」や「目の前の1打」に集中しましょう。

結果を先取りしない

「このホールをボギーであがれば…」と先の展開を予想するのではなく、ティショットをいかにフェアウェイに落とすかなど、目の前のプレーに没頭することが大切です。

まとめ

「残り3ホールはこの雑音（スコアの計算）との闘いになる」。

ベストスコアがかかった終盤こそ、スコアカードを封印し、目の前の1打に全集中してみましょう。