バンカーが得意になるスタンスとフェースの開き方とは！？【アプローチの新しい教科書/松吉信】

バンカーショットのフェースとスタンスの基本とは

両足を砂の深くまで埋めるのはＮＧ自然に立つ感じで構えよう

バンカーショットの基本としては「フェースを開いて、オープンスタンスに構える」とよくいわれます。

それは間違いないのですが、オープンスタンスに構えると手が体から離れやすく、アウトサイドインに振ろうとしても、動きが複雑になります。バンカーに苦手意識のある人はできるだけシンプルに振るためにも、スクエアスタンスに構えましょう。

ボールの位置は体の中心線よりも１個分左です。スイングの最下点よりも少し左にセットすれば自然に手前をダフれます。

フェースを開くのは、インパクトの際にフェースの刃が砂に刺さりにくくするためです。フェースを開くとバンスと呼ばれるソールの出っ張りの部分が先に砂に着地し、ボールの周りの砂を薄く取れて、クラブがスムーズに振り抜けます。

ボールはやや右方向に飛びますが、脱出を容易にし、グリーンに乗る確率が上がります。

注意したいのは足場を深く埋めないようにすることです。重心を低くし、下半身を固定させてスイングしようとする人が多いのですが、バンカーショットもアプローチショット同様、右ヒザが動かないと打てません。

プロたちのバンカーショットは下半身の動きが小さいとはいえ、右ヒザが少し動くことが分かるはずです。

アプローチと同じように、芝の上で自然に立つ感じで構えるようにしましょう。

【出典】『「左手」「右手」タイプ別で上手くなる！アプローチの新しい教科書』著者：松吉 信