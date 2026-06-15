◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 オランダ２―２日本（１４日、ダラス競技場）

ＮＨＫで解説を務める元日本代表ＭＦ本田圭佑が、自身のスコア予想が的中したことをさらっと披露した。試合最終盤に「後出しすんのアレやけど」と切り出し、前夜にホテルでオランダ人と互いに「引き分けでええんちゃう」と話したことを明かしている間に試合終了のホイッスル。勝ち点１を分け合う結果を「ええんちゃうん」と一言で総括した。

試合は２度リードされ追いつく展開。特に後半４３分に鎌田大地のゴールで追いついた後はヒートアップし、「デヨングだけもうちょっと寄せとけって」「取れる、取れる」「戻れ！ファウルすんな！」「逆見ろ！」と選手への指示が止まらなかった。守備の時間が長いこともあってか「やっと１試合、長かった」と漏らした。

試合内容については「そこまでの格上って格上でもなくなってきた」とオランダとの実力差が縮まったことを実感。さらに「ジョーカーが見つかりましたね。伊東さん。あと小川さん。前の２人のジョーカーが見つかったのはうれしいですね」と、途中交出場の伊東純也、小川航基の活躍ぶりを喜んでいた。