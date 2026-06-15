◆米大リーグ ブルージェイズ３―８ヤンキース（１４日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・ヤンキース戦に「５番・三塁」でフル出場し、２回に左翼線二塁打を放って３試合連続長打をマークすると、３回に三塁へ適時内野安打を放って４試合連続打点と、今季１５度目のマルチ安打を記録するなど４打数２安打１打点１三振で打率は２割３分５厘となった。チームは、同点で迎えた９回に中継ぎ陣が２本塁打を浴びて、２連敗となった。

岡本のバットが熱い。２回先頭の第１打席は、ボールカウント２―２からの５球目。低めへのカーブを左翼線へ弾き返し、悠々二塁に到達した。前日は左翼へ２試合連続本塁打となる１５号を放っており、３試合連続長打をマークすると、２点を追う３回２死三塁の第２打席も、同じくカウント２―２からの５球目、今度は外角いっぱいのスイーパーを腕を伸ばしながら三塁線へ。１点差に迫る適時内野安打となった。

２ストライクからの勝負強さが光る。同カード初戦は、２ストライクからのスライダーを本拠地の５階席に放り込んだ。前日は２ストライクからのシンカーをライナーで左翼ポール際に運んだ。この日は、２ストライクから変化球を２安打。ここまで直球に対し、ハードヒット率６３・６％、打率３割１分７厘、７本塁打と得意にしており、敵軍がフォーシームに警戒を強める中、追い込まれてから変化球を自在にヒットゾーン飛ばした。

「（相手の攻め方が）分かっていても、打てたり、打てなかったりするので。別にもうそこはあんまり…。勝てなかったので、切り替えて頑張りたいと思います」

敗戦後の岡本は言葉少なだったが、ヤンキースにしっかりリベンジした３連戦でもあった。絶不調で迎えた５月中旬の敵地・同カード４連戦は、１６打数１安打、打率０割６分３厘だったが、本拠での再戦で、打率３割６分４厘、２本塁打４打点。腰の張りを訴え、ゲレロが２試合連続で欠場した中、主砲としてチームを牽引した。

チームは３―３で迎えた９回に中継ぎ陣が２本塁打を浴びて５失点。８回にボークに抗議し、退場処分を受けたシュナイダー監督は「走者は出したが、なかなかチャンスをモノにできなかった。このシリーズは本当に接戦になる。似たような展開となったが、打てる球を見逃さないことはひとつのテーマだと思います」と課題を口にした。