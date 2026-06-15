◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 オランダ２―２日本（１４日、ダラス競技場）

８大会連続出場の日本は、過去３度準優勝の強豪オランダとの初戦を迎え、２ー２で引き分けた。相手に２度、リードを許す苦しい展開だったが、後半１２分にＭＦ中村敬斗、同４４分に鎌田大地がゴールを挙げて粘り強く勝ち点１をつかんだ。日本は初戦で勝ち点をつかんだ過去４大会はすべて決勝トーナメント（Ｔ）に進出している。世界一を目指す森保ジャパンにとって、進出率１００％となる大きな勝ち点１となった。

過去７度のＷ杯初戦は３勝１分け３敗で、勝ち点を奪取した大会はすべて決勝トーナメントに進出している。

◆日本の過去のＷ杯初戦成績

▼１９９８年フランス大会（岡田武史監督、１次Ｌ敗退）アルゼンチン戦（０●１）

▼２００２年日韓大会（トルシエ監督、１６強）ベルギー戦（２△２）

▼０６年ドイツ大会（ジーコ監、１次Ｌ敗退）オーストラリア戦（１●３）

▼１０年南アフリカ大会（岡田武史監督、１６強）カメルーン戦（１〇０）

▼１４年ブラジル大会（ザッケローニ監督、１次Ｌ敗退）コートジボワール戦（１●２）

▼１８年ロシア大会（西野朗監督、１６強）コロンビア戦（２〇１）

▼２２年カタール大会（森保一監督、１６強）ドイツ戦（２〇１）