ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「子どもの世話？俺がやるの？」が口癖だった夫が突然休日の育児を笑… 「子どもの世話？俺がやるの？」が口癖だった夫が突然休日の育児を笑顔で引き受けるようになった…この違和感の正体とは？ 「子どもの世話？俺がやるの？」が口癖だった夫が突然休日の育児を笑顔で引き受けるようになった…この違和感の正体とは？ 2026年6月15日 7時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 急に育児を引き受けてくれるようになった夫、素直に受け取れない妻の直感は正しかったのかもしれません。息子が着ていた謎の古着、ムキになって怒鳴る夫…どこかちぐはぐな言動が気になってしまいますよね。さらにママ友たちの態度まで変化しているとなると、思っていた以上に話が大きくなっていきそうな予感がします。>>【まんが】女はお世話したい生き物でしょ？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】女はお世話したい生き物でしょ？ 「僕を…？」最悪すぎる告白に絶句…全てを明かした“復讐計画の全貌”が重すぎた【裏切りには代償を Vol.126】 高収入夫婦にも説教？選択的子ナシの友人に“産まないなんてもったいない” 妊娠中の友人が大暴走【私が幸せ教えてあげる Vol.4】