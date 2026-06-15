パナソニックが衣類乾燥除湿機の新モデルとして発売しているコンパクトモデル『F-YEX90D』とハイパワーモデル『F-YEX200D』。両機種には、2024年5月発売の『F-YEX120B』で採用された同社独自の「エコ・ハイブリッド方式」を搭載。

（関連：【画像】コンパクトモデルの『F-YEX90D』とハイパワーモデルの『F-YEX200D』）

この「エコ・ハイブリッド方式」は、コンプレッサー方式と空冷除湿方式を組み合わせた仕組みで、結露の仕組みにより空気中の湿気を2度除湿し、冷却器を通った冷たい空気も有効活用することで消費電力を抑える。『F-YEX90D』では従来比約3分の1、『F-YEX200D』では従来比約2分の1の消費電力削減を実現したという。

コンパクトモデルの『F-YEX90D』は、洗濯物の真下に置けるサイズ感が特長。新たに下向き送風の範囲が従来比約2倍に広がり、靴やマットなどを床に置いたまま乾燥させることが可能となった。カラーには新色のダークグレーを追加し、幅広いインテリアに対応する。

ハイパワーモデルの『F-YEX200D』には、これまで最速だった「速乾モード」より約38分乾燥時間を短縮した新モード「速乾＋（プラス）」を搭載。よりパワフルかつ省エネな乾燥を実現し、忙しい朝や衣類が多い日に対応する。

昨今、豪雨や線状降水帯の発生増加といった天候の不安定化になどで、一年中部屋干しが欠かせない家庭が増えている。同社は本シリーズを通じて、部屋干しの悩みや季節特有の湿度環境の悩みを解消し、快適で清潔な生活を提案するという。

■製品情報衣類乾燥除湿機『F-YEX90D』／『F-YEX200D』メーカー：パナソニック価格：オープン価格方式：エコ・ハイブリッド方式

（文＝リアルサウンド編集部）