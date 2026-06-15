「さすがアジアの誇り日本！」「今大会で最もエキサイティング」オランダと壮絶２−２ドロー、韓国ファンも大白熱「大谷も呼ぼう」「韓日戦を見たい」【W杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのF組１節で、オランダ代表とアメリカのテキサス州で対戦。２−２で引き分けた。
スコアレスで折り返すと、後半開始直後の50分にフィルジル・ファン・ダイクに被弾。先制を許すも、57分に中村敬斗の強烈なシュートで追いつく。さらに、64分にクリセンシオ・サマービルに勝ち越し点を浴びた後も、粘り強く反撃を続け、土壇場の89分に小川航基の渾身ヘッドから、鎌田大地の劇的同点弾が生まれた。
この一戦は日本とオランダのみならず各国で注目を集め、韓国のファンも熱視線を送った。同国のメディア『NAVER』のコメント欄には、次のような声が続々と寄せられた。
「遠藤、三笘、南野がいなくてもオランダに負けないなんて」
「さすがアジアの誇り日本！」
「日本と対戦すれば、韓国は０−５で負ける」
「今大会で最もエキサイティングな試合」
「これまでの試合の中で最も楽しい試合」
「オレンジ軍団は期待外れだ」
「大谷も呼ぼう」
「韓日戦を見たい」
日本を称える声、オランダはいまひとつと指摘する声など様々だ。なお、森保ジャパンはこの後、20日にチュニジア、25日にスウェーデンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
スコアレスで折り返すと、後半開始直後の50分にフィルジル・ファン・ダイクに被弾。先制を許すも、57分に中村敬斗の強烈なシュートで追いつく。さらに、64分にクリセンシオ・サマービルに勝ち越し点を浴びた後も、粘り強く反撃を続け、土壇場の89分に小川航基の渾身ヘッドから、鎌田大地の劇的同点弾が生まれた。
「遠藤、三笘、南野がいなくてもオランダに負けないなんて」
「さすがアジアの誇り日本！」
「日本と対戦すれば、韓国は０−５で負ける」
「今大会で最もエキサイティングな試合」
「これまでの試合の中で最も楽しい試合」
「オレンジ軍団は期待外れだ」
「大谷も呼ぼう」
「韓日戦を見たい」
日本を称える声、オランダはいまひとつと指摘する声など様々だ。なお、森保ジャパンはこの後、20日にチュニジア、25日にスウェーデンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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