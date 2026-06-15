日本代表が苦しんだ一因はオランダの“上田潰し”…オランダリーグ得点王はポストプレーヤーとして十分に機能しなかった【W杯】
2026年６月14日（日本時間15日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表がオランダとの大会初戦に臨んだ。この日のスタメンは以下の通りだった。
システムは３-４-２-１で、GKは鈴木彩艶、３バックは渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝。ボランチが鎌田大地と佐野海舟で、右ウイングバックが堂安律、左ウイングバックが中村敬斗。そして２シャドーは久保建英と前田大然、CFがオランダリーグ得点王の上田綺世だった。
立ち上がりの日本は劣勢を強いられた。堂安と中村の両ワイドが押し込まれる格好で、５バックの形で守らざるを得なかったのだ。３分にはエリア内でシュートを打たれるなど、嫌な場面もあった。
それが８分過ぎから徐々に押し返す。鎌田、中村を軸に左サイドで起点を作りつつ、シャドーの前田が絡む攻撃でボールの支配率を高めていったのだ。
しかし、日本がチャンスを掴めずにいると、オランダにボールを持たれる時間帯も増えた。日本が苦しんだ一因は、オランダの“上田潰し”。このCFがポストプレーヤーとしてほぼ機能しなかったことで前半途中から再び押し込まれた。
上田は“背中”でフレンキー・デ・ヨングを消すなど守備面での貢献は小さくなかった。それでもFWである以上、求められるのは攻撃面での活躍だ。その点で課題を残した試合だった。
日本は結局、二度のリードを許しながらも同点に追いつく粘り強い戦いを見せた。オランダを相手に勝点１獲得は悪くない。とはいえ、エースストライカーが封じられた側面は決して見逃せないだろう。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【記事】「潰せばいい」これが遠藤航の状態が不安視されていたにもかかわらず、守田英正を招集しなかった理由なのか。日本代表取材で目撃した“変化”
システムは３-４-２-１で、GKは鈴木彩艶、３バックは渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝。ボランチが鎌田大地と佐野海舟で、右ウイングバックが堂安律、左ウイングバックが中村敬斗。そして２シャドーは久保建英と前田大然、CFがオランダリーグ得点王の上田綺世だった。
それが８分過ぎから徐々に押し返す。鎌田、中村を軸に左サイドで起点を作りつつ、シャドーの前田が絡む攻撃でボールの支配率を高めていったのだ。
しかし、日本がチャンスを掴めずにいると、オランダにボールを持たれる時間帯も増えた。日本が苦しんだ一因は、オランダの“上田潰し”。このCFがポストプレーヤーとしてほぼ機能しなかったことで前半途中から再び押し込まれた。
上田は“背中”でフレンキー・デ・ヨングを消すなど守備面での貢献は小さくなかった。それでもFWである以上、求められるのは攻撃面での活躍だ。その点で課題を残した試合だった。
日本は結局、二度のリードを許しながらも同点に追いつく粘り強い戦いを見せた。オランダを相手に勝点１獲得は悪くない。とはいえ、エースストライカーが封じられた側面は決して見逃せないだろう。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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