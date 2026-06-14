薄毛治療にはどのような方法がある？進行度や部位で異なる薄毛治療の選び方【医師解説】

薄毛に悩み、AGA治療薬を使い続けるか、それとも思い切って植毛を選ぶべきか悩む方は少なくありません。近年、治療法の選択肢が増え、どれが自分に合っているのか迷うことが多いのではないでしょうか。薬が効果的な場合と効きにくい場合、副作用や費用が気になるなど、それぞれにメリット・デメリットがあります。そこで今回は、薄毛治療にはどのような方法があるのかについて、紀尾井町クリニック東京本院院長の中島陽太先生に詳しく解説していただきました。

監修医師：

中島 陽太（紀尾井町クリニック東京本院）

2010年東邦大学医学部を卒業。東邦大学医療センター大森病院で手術加療を中心に研鑽を積み、泌尿器科助教を歴任。2021年より紀尾井町クリニックにて自毛植毛治療に従事。日本泌尿器科学会専門医・指導医。国際毛髪外科学会、日本泌尿器科学会、日本性機能学会、日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会に所属。著作『薄毛の治し方』（現代書林社）。男性ホルモン研究を通じてAGA治療に関心を深め、患者一人ひとりに最適な治療法を提案している。

編集部

薄毛に悩んでいる人ができる治療には、どのような種類がありますか？

中島先生

薄毛の治療にはさまざまな選択肢がありますが、まずはAGA治療薬から始めるのが一般的です。内服薬と外用薬の2種類があり、症状や部位に応じて選択されます。ただし、薬は「効く人」と「効きにくい人」や、「効果が出やすい場所」と「効果が出にくい場所」があるため、万能ではありません。薬での効果が不十分な場合には、自毛植毛が選択肢となります。また、低出力レーザー（LED）を頭皮に照射する治療、髪の毛に人工毛を結びつける「増毛法」、ウィッグの利用、さらには頭皮に直接ミノキシジルやPRPを注入する「注入療法」などがあります。

編集部

AGA治療薬による治療が推奨される人は、どのような人でしょうか？

中島先生

AGA治療薬は、特に頭頂部や後頭部の薄毛に悩む方に効果が出やすい傾向があります。また、AGAは進行性のため、初期の段階で治療薬を使い始めることが重要です。毛根の機能が完全に失われてしまうと、薬を使っても効果が期待できなくなってしまいます。したがって、「最近薄くなってきたかも」と感じた段階で治療を始めることが望ましいです。

編集部

植毛治療が推奨される人についても教えてください。

中島先生

植毛治療は、AGA治療薬が効果を示さなかった方や、薬にアレルギーがある方、体質的に合わない方が推奨されます。また、治療薬では効果が出にくい前頭部や生え際の薄毛に悩んでいる方、もともと毛がなかった部位に毛を生やしたい方なども、植毛の適応となります。毛根の機能が完全に失われてしまった部位では治療薬の効果は期待できませんが、植毛であれば自身の後頭部などの健康な毛根を移植することで、発毛効果が見込めます。

※この記事はメディカルドックにて＜【薄毛に悩む方へ】「植毛治療」と「AGA治療薬」どちらを受けるべきか医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。