開催：2026.6.15

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 3 - 5 [Dバックス]

MLBの試合が15日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとDバックスが対戦した。

レッズの先発投手はアンドルー・アボット、対するDバックスの先発投手はザック・ゲーレンで試合は開始した。

1回裏、2番 ジェフリー・ブルデー 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 1-0 ARI

3回表、9番 トミー・トロイ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでDバックス得点 CIN 1-1 ARI

3回裏、5番 ユジニオ・スアレス 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 CIN 2-1 ARI

6回表、6番 ヘラルド・ペルドモ 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでDバックス得点 CIN 2-3 ARI

6回裏、6番 ノエルビ・マルテ 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 3-3 ARI

8回表、3番 ガブリエル・モレノ 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでDバックス得点 CIN 3-4 ARI

9回表、1番 ケテル・マルテ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 CIN 3-5 ARI

試合は3対5でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのフアン・モリヨで、ここまで2勝3敗1S。負け投手はレッズのザック・マクスウェルで、ここまで0勝1敗1S。Dバックスのシーウォルドにセーブがつき、2勝4敗17Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-15 06:38:16 更新