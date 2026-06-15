開催：2026.6.15

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 5 - 1 [カブス]

MLBの試合が15日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとカブスが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブ、対するカブスの先発投手はライアン・ロリソンで試合は開始した。

5回裏、9番 ドリュー・ギルバート 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 SF 1-0 CHC、1番 マット・チャプマン 6球目を打ってセンターへのツーランホームランでジャイアンツ得点 SF 3-0 CHC

7回裏、3番 ブライス・エルドリッジ 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 4-0 CHC

8回表、さらにファーストが悪送球でカブス得点 SF 4-1 CHC

8回裏、8番 ダニエル・スザック 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 5-1 CHC

試合は5対1でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのローガン・ウェブで、ここまで4勝4敗0S。負け投手はカブスのコリン・レイで、ここまで5勝5敗1S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-15 06:56:17 更新