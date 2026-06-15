「目を覚ませ」「相手を舐めてプレーするな」終盤に追いつかれて２−２ドロー…日本戦で勝利を逃したオランダに母国ファンの不満爆発！「恥ずかしい守備」「交代策で完全にぶち壊された」【W杯】
現地６月14日に開催された北中米ワールドカップのグループF第１戦で、森保一監督が率いる日本代表はオランダ代表と対戦した。
序盤から相手にボールを握られる展開が続いた日本は、ドニエル・マレンにいくつかゴールを脅かされる場面があったものの、GK鈴木彩艶が好セーブを見せるなどゴールを許さず。スコアレスで前半を終える。
迎えた後半、50分に先制点を献上。セットプレーの流れからフィルジル・ファン・ダイクにヘディングシュートを叩き込まれた。
それでも57分、カットインから中村敬斗が右足のシュートを突き刺して同点弾を奪取。しかし64分にクリセンシオ・サマービルに鮮やかな一撃を突き刺されて勝ち越しを許す。それでも89分に鎌田のゴールで追いつき、２−２の引き分けに持ち込んだ。
この結果にオランダのファンの不満が爆発。SNS上では、「創造性に欠ける」「目を覚ませよ」「相手を舐めてプレーするな」「恥ずかしい守備」「最悪の結果だ」「交代策で完全にぶち壊された」といった声があがっている。
日本は次節、20日にチュニジアと激突。勝利を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
序盤から相手にボールを握られる展開が続いた日本は、ドニエル・マレンにいくつかゴールを脅かされる場面があったものの、GK鈴木彩艶が好セーブを見せるなどゴールを許さず。スコアレスで前半を終える。
迎えた後半、50分に先制点を献上。セットプレーの流れからフィルジル・ファン・ダイクにヘディングシュートを叩き込まれた。
この結果にオランダのファンの不満が爆発。SNS上では、「創造性に欠ける」「目を覚ませよ」「相手を舐めてプレーするな」「恥ずかしい守備」「最悪の結果だ」「交代策で完全にぶち壊された」といった声があがっている。
日本は次節、20日にチュニジアと激突。勝利を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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