「目を覚ませ」「相手を舐めてプレーするな」終盤に追いつかれて２−２ドロー…日本戦で勝利を逃したオランダに母国ファンの不満爆発！「恥ずかしい守備」「交代策で完全にぶち壊された」【W杯】

「目を覚ませ」「相手を舐めてプレーするな」終盤に追いつかれて２−２ドロー…日本戦で勝利を逃したオランダに母国ファンの不満爆発！「恥ずかしい守備」「交代策で完全にぶち壊された」【W杯】