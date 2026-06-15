日本代表が強豪オランダと激闘の末に２−２ドロー！ 初戦は終了間際に劇的ドラマ！ 途中出場の小川航基が土壇場弾【W杯】
日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）初戦でオランダ代表とアメリカのダラス・スタジアムで対戦した。
FIFAランキング18位の日本に対し、オランダは８位。格上相手との初戦で日本のシステムは３−４−２−１、スタメンにはGK鈴木彩艶、３バックは右から渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝、ダブルボランチは佐野海舟と鎌田大地、右ウイングバックは堂安律、左は中村敬斗、シャドーは久保建英、前田大然、１トップは上田綺世が務めた。
立ち上がりからオランダがボール保持率を高め、日本は自陣でパスを回される時間が増えていくと、３分にはいきなりピンチを迎える。ドニエル・マレンにボックス内でボールを収められると、反転からシュートを許した。しかし、GK鈴木彩が素早く反応。鋭いセーブでゴールを死守した。
耐える展開のなかでも、日本は攻撃の姿勢を失わない。６分には左サイドの中村が果敢なドリブル突破を仕掛けてファウルを獲得。FKは得点には繋がらなかったものの、セットプレーで相手ゴールを脅かした。
その後はサイドから積極的にクロスを供給。15分には久保との連係から谷口が左サイドを突破し、ゴール前へ折り返し。ニアに走り込んだ前田が合わせようとしたが、相手DFのブロックに遭い、決定機を活かせなかった。
一方で、オランダに押し込まれる時間帯も。左サイドのコディ・ガクポにボールが入る場面では、堂安と久保が連係して対応。組織的な守備で自由を与えない。
28分には、堂安が右サイドから鋭いグラウンダーのパスを供給。ゴール前で中村が受けたものの、シュートまで持ち込めず。惜しい形を作りながらもフィニッシュには至らなかった。
34分にはピンチ。右CKからマレンに放たれたヘディングシュートは、またしてもGK鈴木彩がストップした。再三、危険なシーンを作られるも、粘り強く守る。
スコアレスで試合を折り返した日本は後半、序盤からオランダの攻勢を受ける。46分には右サイドから入れられたクロスに伊藤が足を伸ばして対応。ゴール前で決定機を阻止した。
しかし50分、均衡が破れる。右サイドからライアン・フラーフェンベルフがアーリークロスを供給すると、ファーサイドでフィルジル・ファン・ダイクが頭で合わせる。ヘディングシュートがゴール右に決まり、日本は先制を許した。
それでも57分に反撃する。左サイドでボールを受けた中村が久保とのパス交換から前進。ペナルティエリア手前左から右足を振り抜くと、鋭いグラウンダーのシュートがゴール左隅に突き刺さり、試合を振り出しに戻した。
同点後は激しく攻守が入れ替わるオープンな展開となる。
だが64分、再びオランダがリードを奪う。右サイドからカットインしたクリセンシオ・サマービルがコントロールシュートを放つと、鮮やかな一撃がネットを揺らし、日本は１−２と勝ち越しを許した。
日本は67分に前田大然に代えて伊東純也を投入。直後には久保が強烈なミドルシュートを放ったが、惜しくもゴール上へ外れる。
73分にはガクポが左サイドから仕掛けてシュートを放つも、GK鈴木彩が好セーブを披露。80分には、右サイドの伊東の折り返しに菅原由勢がフリーで合わせる。しかし、体勢が悪く、シュートは枠に飛ばない。
それでも終了間際に右CKから途中出場の88分に小川航基がヘディングで合わせて劇的な同点弾。このまま終了し、２−２の痛み分けに終わった。
森保ジャパンは次戦、日本時間21日にグループステージ第２戦でチュニジアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「潰せばいい」これが遠藤航の状態が不安視されていたにもかかわらず、守田英正を招集しなかった理由なのか。日本代表取材で目撃した“変化”
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耐える展開のなかでも、日本は攻撃の姿勢を失わない。６分には左サイドの中村が果敢なドリブル突破を仕掛けてファウルを獲得。FKは得点には繋がらなかったものの、セットプレーで相手ゴールを脅かした。
その後はサイドから積極的にクロスを供給。15分には久保との連係から谷口が左サイドを突破し、ゴール前へ折り返し。ニアに走り込んだ前田が合わせようとしたが、相手DFのブロックに遭い、決定機を活かせなかった。
一方で、オランダに押し込まれる時間帯も。左サイドのコディ・ガクポにボールが入る場面では、堂安と久保が連係して対応。組織的な守備で自由を与えない。
28分には、堂安が右サイドから鋭いグラウンダーのパスを供給。ゴール前で中村が受けたものの、シュートまで持ち込めず。惜しい形を作りながらもフィニッシュには至らなかった。
34分にはピンチ。右CKからマレンに放たれたヘディングシュートは、またしてもGK鈴木彩がストップした。再三、危険なシーンを作られるも、粘り強く守る。
スコアレスで試合を折り返した日本は後半、序盤からオランダの攻勢を受ける。46分には右サイドから入れられたクロスに伊藤が足を伸ばして対応。ゴール前で決定機を阻止した。
しかし50分、均衡が破れる。右サイドからライアン・フラーフェンベルフがアーリークロスを供給すると、ファーサイドでフィルジル・ファン・ダイクが頭で合わせる。ヘディングシュートがゴール右に決まり、日本は先制を許した。
それでも57分に反撃する。左サイドでボールを受けた中村が久保とのパス交換から前進。ペナルティエリア手前左から右足を振り抜くと、鋭いグラウンダーのシュートがゴール左隅に突き刺さり、試合を振り出しに戻した。
同点後は激しく攻守が入れ替わるオープンな展開となる。
だが64分、再びオランダがリードを奪う。右サイドからカットインしたクリセンシオ・サマービルがコントロールシュートを放つと、鮮やかな一撃がネットを揺らし、日本は１−２と勝ち越しを許した。
日本は67分に前田大然に代えて伊東純也を投入。直後には久保が強烈なミドルシュートを放ったが、惜しくもゴール上へ外れる。
73分にはガクポが左サイドから仕掛けてシュートを放つも、GK鈴木彩が好セーブを披露。80分には、右サイドの伊東の折り返しに菅原由勢がフリーで合わせる。しかし、体勢が悪く、シュートは枠に飛ばない。
それでも終了間際に右CKから途中出場の88分に小川航基がヘディングで合わせて劇的な同点弾。このまま終了し、２−２の痛み分けに終わった。
森保ジャパンは次戦、日本時間21日にグループステージ第２戦でチュニジアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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