40代で「経験を積みたい」と言っている人がヤバい理由

10代は学び、20代は挑戦し、30代は実績を積んできた。では40代は何をする時期なのか。ショーペンハウアーはこの年代を「人生の大きな分岐点」と位置づけ、これまでとはまったく異なる生き方を示している。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』から人生のヒントを探る。

40代になっても、まだ「積み上げる」ことを続けていないか

10代で基礎を学び、20代で外の世界に飛び込み、30代で実績を積んだ。

では40代は？

多くの人は、そのまま同じスタイルで走り続けようとする。

「もっと稼がなければ。」「もっとポジションを上げなければ。」

しかし著者は、40代に入ったとき、その問いそのものを変える必要があると言う。

10代から30代は、外の世界から何かを「受け取る」時期だ。

しかし40代からは、受け取ったものに「自分なりの色」を加える時期に変わる。

積み上げる時代から、解釈する時代へ――この転換が、分岐点の正体だ。

40代は「解釈の時間」だ



10代、20代、30代を経て40代になって人生経験を積むに従い、その問題に対する自分なりの解釈を付け加えなければならない。

ショーペンハウアーは、40代は人生の大きな分岐点だと述べている。40代からの人生は、これまでの経験に自分なりの色を加える、解釈の時間である。 40代をどう生きるべきかという問題は、誰にでも当てはまるテーマである。10代、20代、30代を経て40代になって人生経験を積むに従い、その問題に対する自分なりの解釈を付け加えなければならない。ショーペンハウアーは、40代は人生の大きな分岐点だと述べている。40代からの人生は、これまでの経験に自分なりの色を加える、解釈の時間である。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』（カン・ヨンス 著）より

「解釈の時間」とはどういうことか。

これまでの経験――成功も失敗も、出会いも別れも――を、 「自分にとってどういう意味があったのか」という視点で捉え直す時期だ。

同じ経験でも、どう解釈するかによって、その人の人生の色は大きく変わる。

30代までは、忙しさの中で振り返る余裕がなかったかもしれない。

しかし40代に入り、少し立ち止まれるようになったとき、これまでの経験に「自分の言葉」を与えることができるようになる。

それが、この年代にしかできないことだ。

「自分なりの色」を加えることが、後半の人生を変える

誰かの評価軸ではなく、自分の解釈で人生を捉え直す。

「あの失敗は、自分にとって何を意味していたのか。」

「あの選択は、今の自分にどうつながっているのか。」

この問いを持つことで、40代以降の人生は「受け身の連続」から「自分が主役の物語」に変わっていく。

積み上げることをやめる必要はない。

しかし、積み上げてきたものに自分なりの意味を与えること――それが40代という分岐点の、本当の役割だ。

今日から試すなら、これまでの経験の中から一つを選び、「自分にとってどんな意味があったか」を言葉にすることだけでいい。