日本がオランダに勝ち越し弾を献上。サマービルに正確な左足ショットを流し込まれる【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループＦ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦している。
スコアレスで迎えた50分に、フィルジル・ファン・ダイクのゴールで失点した日本は、57分に中村敬斗の得点で同点に追いつく。しかし、64分に勝ち越し弾を献上する。
ボックス内左でライアン・フラーフェンベルフのパスを受けたクリセンシオ・サマービルに正確な左足のシュートでゴールを割られた。
再びのビハインド。厳しい戦いを強いられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「潰せばいい」これが遠藤航の状態が不安視されていたにもかかわらず、守田英正を招集しなかった理由なのか。日本代表取材で目撃した“変化”
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ボックス内左でライアン・フラーフェンベルフのパスを受けたクリセンシオ・サマービルに正確な左足のシュートでゴールを割られた。
再びのビハインド。厳しい戦いを強いられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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