●午前中は雲が多いが、午後はしっかりと日ざしが届く見込み

●最高気温は各地27度前後。湿気が多く一段と蒸し暑い

●18日(木)から本格的な梅雨の時期に突入へ



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きのう14日(日)は南から大きくまとまった雲が、西日本から東日本を覆うように広がっていました。

今朝はまとまった雲が東へと離れていますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、県内周辺は雲の目立つ空模様が続いています。





この先、梅雨前線は南西諸島付近に停滞する予想です。

一方、前線上に発生した低気圧は夜にかけて日本の東の海上へ遠ざかる見込みで、県内は昼頃から概ね晴れてくる予想です。





きょう15日(月)山口市内では最高気温が28度まで上がる予想です。

湿度が高く、日中はかなり蒸し暑くなりそうです。きょう15日(月)もしっかり水分補給を行いましょう。





きょう15日(月)の午前中はまだ雲が多く、ところどころでにわか雨の心配があります。

これから外に出る方は折り畳み傘があると安心です。

午後になるほど、雲の隙間からしっかりと日ざしが届くでしょう。





最高気温は各地27度前後。

この時期らしい気温ですが、湿気が多く、きのう14日(日)より蒸し暑さが増す予想です。





あす16日(火)も天気は安定して汗ばむ陽気ですが、梅雨前線の北上に伴い、あさって17日(水)から再び天気は下り坂となります。18日(木)からは本格的な梅雨の時期に入る見込みで、しばらくぐずつく天気が続く見通しです。

きょう15日(月)とあす16日(火)の日ざしを有効活用して過ごしましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）