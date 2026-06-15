私、昔、賞金稼ぎだったんです。といっても「夕陽のガンマン」の話ではありません。ファッション界の芥川賞といわれる装苑賞を史上最年少の19歳で獲った私は、その勢いに乗って、出版社や服飾メーカーが主催するデザインコンテストに応募しまくりました。ちょっぴり自慢になりますが、次々に賞をゲットしたんです。いつの間にか審査員の先生に「また君か。まるで賞金稼ぎだね」と皮肉られるほどのコンテスト・マニアになっていました。

そうしたのはこんな訳からです。デザイナーとしての腕を磨くには、一枚でも多くのデザイン画を描くことが肝心。それがプロになる近道。「賞」という目標を決めれば、その山の頂上を目指し全力で突き進むことができる。私はそのことに気付いたのです。そして、いつも一緒にいる文化服装学院の同期生、高田賢三さん、金子功さん、松田光弘さんに声をかけました。すると、どのコンテストでも必ず仲間の作品がグランプリになったり、入賞したり。みんなでスクラム組んで競い合うのは本当に楽しかった。もっとも一番多く優勝したのは、この私。次はケンゾーさんでしたね。

だから、次第に実家からの仕送りも必要なくなりましたね。上京したばかりの頃はすぐにお金がなくなり、母親に電話していたのに。あまりに頻繁にお金の無心をするので、なかなか送ってくれなくなって。アパートの家賃も払えなくなって、最後の手段は電報でした。「カネオクレ」。今では考えられませんね。だって1カ月の生活費は1万2000円ほどでしたから。稼いだ賞金のおかげで暮らせるようになりました。

でも、装苑賞の賞金（10万円）だけは、一銭も手を付けず、母親（小篠綾子さん）に手渡しました。特にこれといった理由はなかったのですが、そうするのが一番カッコいいと思ったからです。それを知った姉（ヒロコ）が物凄く悔しがって。というのは、姉は文化服装学院に入って、ずっと装苑賞を目指して努力を重ねていましたが、結局、獲ることができなかったのです。ところが、デザイナーではなく画家になりたいと美術大学に入るため絵を描いていた妹がいきなりさらっと受賞してしまったのですから無理もありませんよね。後年、雑誌の対談で姉は「あの時のことは一生忘れない」と笑ってましたけど。

そういえば、少し前、母校の岸和田高校を訪ねたことがありました。なんと在学中に私が描いた絵がそのまま校長室に飾ってありました。壁には私がデザインした体育祭のポスターまで貼ってあるんです。それを見た瞬間、当時の自分を思い出して、懐かしさが一気にこみ上げてきました。今まで大切にしていただいて本当にありがたいです。心の底から感謝です。

◇コシノ ジュンコ 文化服装学院在学中に装苑賞を受賞。1978年から22年間、パリ・コレクションに参加。世界各国でファッションショーを開催、国際的な文化交流に力を入れる。オペラ、DRUM TAOの舞台衣装、花火、ユニホーム、インテリアのデザインなどを手がける。フランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバリエ受章、旭日中綬章受章。2025年11月には文化勲章受章。大阪府岸和田市出身。