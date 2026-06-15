俳優の佐々木蔵之介（58）が主演する時代劇映画シリーズ「超高速！参勤交代」が11年ぶりに復活する。来年公開のシリーズ3作目で、タイトルは「超高速！参勤交代 フルスロットル」（監督本木克英）。佐々木をはじめ、ヒロインの深田恭子（43）、寺脇康文（64）、Hey！Say！JUMPの知念侑李（32）ら主要キャストがそろって続投する。

幕府から突然の参勤交代を言い渡された小藩が奇想天外な作戦を駆使しながら江戸を目指す物語。2014年公開の第1作では通常8日かかる道のりを5日で参勤するミッションに挑んだが、新作では14日かかる道のりを5日で行くことになる。これまでは陸路や川を走り、泳いできたが、この無理難題に応えるため、新作では空路を利用。予告映像では、佐々木演じる主人公の「飛ぶっぺよー！」という号令の下、空を飛ぼうとする一行の姿が映し出されている。

時代劇にもかかわらず空を飛ぶというとっぴな発想は、江戸時代に世界で初めて人力飛行を試みた人物とされる浮田幸吉の逸話が基になっている。過去作を上回る超展開を模索していたところ、本木監督が浮田幸吉に関する本を製作陣に紹介。そこにエンタメとしての演出を加えていき、ストーリーを作り上げていったという。

佐々木は思わず「それはありなのか！？」と本音を漏らしつつ「おバカだなぁなところもありますが、一生懸命だからこそのおかしみと、笑って応援くだされば」とコメント。浮田幸吉は数メートルの滑空に成功した後、群衆の中に落下し、騒ぎを起こした罪で町から追放されたと言われている。映画では、空を飛んだ一行が、どのような結末を迎えるのか注目だ。

▽超高速！参勤交代 11年に城戸賞を受賞した土橋章宏氏の脚本を小説・映画化したシリーズ。実在した湯長谷藩（現在の福島県いわき市）を舞台に、弱小貧乏藩が知恵と工夫で無理難題に立ち向かう姿を描く。映画第1作はブルーリボン賞作品賞、日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞。第2作「超高速！参勤交代 リターンズ」（16年公開）と合わせ、シリーズ2作の累計で興行収入27億円超を記録している。

▽浮田幸吉 「鳥人幸吉」とも呼ばれる。備前国（現在の岡山県）に生まれ、紙を利用し障子や掛け軸などを製作する表具師になる。空を飛ぶ鳥を参考に、竹を骨組みに紙と布を張る表具師の技術を応用し翼を製作。1785年夏に岡山県の旭川に架かる京橋の欄干から飛び立ち、数メートル滑空したと言われている。