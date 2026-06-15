◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とオランダ（同8位）の初戦で、試合を中継するNHKに解説として出演。全力解説で早朝の日本列島を盛り上げ、「本田さん」「本田の解説」がX（旧ツイッター）でトレンド入りした。

前回22年カタール大会で“解説者デビュー”し、選手を“さん呼び”するなど独自ワード満載の解説が話題となった。

この日も前半から“本田節”全開。オランダ選手では攻撃のキーマンの身長1メートル93の長身FWハクポ（27＝リバプール）が気になるようで、「11番がめっちゃうざいんですよ」「えっ、ヤバ！イチキューサンのウインガー!?」「相手はきょう、ガクポや。1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」などと言及した。

後半5分、DFファンダイクにヘッドで先制点を許すと「押してるって！レフェリー。ほら、押してるやん、あかんやん、これ押してるやん。ファンダイク、ファウル」とVTRを見て指摘し、日本サポーターの思いを代弁。

1−2と1点を追う同43分、右CKの場面で「そろそろ行ける気がする」と本田が言った直後にFW小川航基が豪快ヘッド。このシュートがMF鎌田大地に当たって再び試合を振り出しに戻す同点ゴールとなった。本田は「イエス！イエス！イエス！イエース!!」と大興奮。「オランダ疲れてんで！行こう!!」と言いつつも「まだ喜び過ぎたらよくない。2―2やから落ち着いて」と話した。

2−2で試合を終え、FIFAランキングでは“格上”相手に勝ち点1を獲得。「ゲーム運びとしてはオランダの方が勝ちたかったわけですから、日本としては負けなかった、それが素晴らしいですね」と森保ジャパンの奮闘を称えた。