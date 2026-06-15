◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本2ー2オランダ（2026年6月15日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。先制を許した直後の後半12分、MF中村敬斗（25＝Sランス）が日本勢大会1号となる同点弾を右足で決めた。19分に勝ち越されるも、終了間際の43分、右CKから最後はMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）が触り、土壇場で同点に追いついた。

1−2の後半43分、右CKからゴール前中央付近で途中出場のFW小川が頭を合わせた。このシュートがMF鎌田の頭に当たり、ゴールに吸い込まれた。土壇場で日本が再び同点とした。

前半をスコアレスで折り返したが、後半に大きく試合が動いた。後半6分、オランダの主将DFファンダイクの豪快ヘッドを叩き込まれ、先制点を献上。直後の12分にMF久保のパスを受けたMF中村が、左サイドから切り込み右足一閃（いっせん）。GKのニアサイドを抜くゴールで同点に追いついた。

同19分、オランダFWシュメルビルに低い弾道のシュートを決められ、勝ち越しを許した。

後半30分にはMF久保が負傷交代するハプニングも。相手選手と接触して膝を抑え、代表スタッフの治療を受けたものの、自らバツ印を作ってプレー続行不可能を表明。FW小川と交代した。

日本は3大会連続での1次リーグ（L）初戦白星を逃したが、02年△10年○を含め、勝ち点を挙げた大会は全て1次Lを突破している。引き分けスタートは02年日韓大会以来。この時はベルギーに2−2で引き分けた。

対オランダ戦の通算成績は日本の0勝1分2敗。初対戦は09年の国際親善試合で、0―3で完敗。W杯では10年南アフリカ大会の1次リーグ第2戦で対戦し、0―1で敗れた。最後の対戦は2013年の国際親善試合で、2点を先行されながらも、FW大迫勇也とMF本田圭佑の得点で追いつき、2―2で引き分けた。