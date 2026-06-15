W杯オランダ戦

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦した。後半5分、オランダに先制点を許すも、日本は同12分に中村敬斗が同点弾。ただその7分後に再度勝ち越しを許し、NHK解説の本田圭佑も14分間で感情を揺さぶられていた。

0-0の後半5分、クロスにファンダイクがヘディングで合わせ、オランダが先制。日本は追いかける展開になった。NHK中継で解説した本田圭佑は「ほんまに押してました、どー見ても！」と、相手の反則があったのではないかと不満げだった。

ただ同12分、今度は中村が豪快なシュート。直前で前田が触れ、そのままゴールネットを揺らした。本田は「イエス！バモスバモスバモス！」と絶叫した。

しかし、オランダが再び前に出る。同19分にサマーフィルが同点弾。本田は直前で日本の守備を翻弄し、パスを出したフラーフェンベルフに「うざっ、無茶うざい」「いやーあの8番マジうざい。あれからすべて狂った」と嘆いていた。



（THE ANSWER編集部）