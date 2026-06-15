【今週のカバーガールの胸のウチ】中田花奈「こだわって変えてみた″ムチムチ感″を見てほしい」

ベトナム大人旅

--3rd写真集の撮影でベトナムを訪れたそうですが、いかがでしたか？

「３泊５日で行きました。半袖でちょうど良いくらいの気候でしたね。ほとんどはダナンで撮影し、ホイアンでは夜景をバックに撮りました。これまでは1stが国内、2ndが韓国でしたが、今回は旅をした感が満載で、本当に楽しかったです。撮影地は何ヵ所か候補があった中から私がベトナムを選びました。30代になった今、若さ全開で撮影するより、落ち着いたムードや緊張感のある大人の雰囲気を表現したいと思ったので」

--それぞれの街はどうでした？

「ホイアンの街の夜はランタンの光が綺麗で、灯籠(とうろう)流しを体験しました。普段の私らしい、自然な表情が出せていると思います。白いタンクトップに赤系のスカートという衣装を着用したのですが、楽しくて子供っぽい部分も出ちゃったかもしれません（笑）。ダナンは、リゾートコテージやヴィラなど、まさに私がイメージしていた大人旅でリラックスできる場所でした。ビーチも昼の明るい表情と、夜のしっとりした雰囲気でまったく違うので、その差もぜひ見てほしいです」

--現地で一番印象的だったのは？

「灯籠流しですね。あとは豪華なグリーンのドレスを着て訪れた寺院、観光名所で人気のマーブルマウンテン（五行山）も印象的でした。スパンコールのついた衣装で、ベトナムらしいエキゾチックな一枚が撮れたと思います。標高が高くて景色も素敵だったので、そのロケーションを活(い)かせていると思います！」

--今回、新しくチャレンジしたことはありましたか？

「スタッフの方から『もう少し体重を増やしてみませんか？』と提案をいただいて、撮影までに２kgほど増やして臨(のぞ)みました。正直、本当にこれで大丈夫かなという不安な気持ちもありました。これまでの週刊誌等の撮影では体形を維持するため、かなり食事を控えてガリガリにならない程度に絞っているのですが、今回は単純に食べる量を増やしました。ただ、プヨプヨな感じにはしたくなかったので、タンパク質を多めに摂るなど食事のバランスは意識していましたね。私はもともと野菜が多めの食生活なのですが、納豆や豆腐、プロテインの量を増やしてみたり。１ヵ月ほど友達の通うピラティスにも集中して通ってみるなど、いつものボディに少しプラスした感じです」

--仕上がりを見て、２kg増の手応えはどうですか？

「正直、自分ではまだ正解がわからないです（笑）。見てくださる方には微々たる差かもしれませんが、自分の人生で増減を繰り返してきた経験からすると、２kg増がラインでした。読者の方には、こだわって変えてみた″ムチムチ感″を見てほしいです。お腹や太もも、二の腕……女性らしいラインを感じていただけたら。グラビアアイドルさんには敵(かな)わないかもしれませんが、私なりのグラビアの覚悟を見ていただけたら嬉しいです」

グラビアも麻雀も全力で

--写真集で一番こだわったポイントを教えてください。

「今回は感情面やストーリー性のある表現を意識しました。例えば、下着の上にＴシャツを着ているところから、だんだん脱いでいくような展開です。そこに宿るドラマ性を追求しました。ぜひ注目してほしいポイントの一つです。あとは夜のプールですね。白いビキニで撮ったのですが、昼は同じ場所で緑の水着だったので、そのギャップでだいぶセクシーな表現になっていると思います。そちらも注目してほしいです」

--タレント業のほかにも、プロ雀士としての活動も目覚ましいですね。

「今（インタビュー時）はＭリーグのシーズン中ということもあり、麻雀がメインの活動になっています。今年はレギュラーシーズンで個人８位という成績を残せました。ツキも大きかったですが、一回良い成績が出るとその後が楽になりましたし、チームの雰囲気が良くメンタルの安定に繋(つな)がりました。ただ、来季も同じ麻雀を打って同じ成績が出せるとは限りません。まだまだ足りないところだらけ。準備不足にならないよう、もっとたくさん打って成長していかなければと思っています。今はとにかく一戦一戦、全力でぶつかるしかありません」

--多忙な毎日のリフレッシュ法は？

「話すことですね。チームメイトと他愛のない話をしたり、友達に会ってランチに行ったりするのが一番のリフレッシュになります。あとは美味しいものを食べること。数ヵ月前から予約が必要な名店に行って贅沢(ぜいたく)をすることもあります。実は子供の頃は魚介が苦手だったのですが、大人になって本当に美味しいものを食べてから一気に克服しました。今ではウニやカンパチが大好き。フレンチやお寿司などで、旬の食材に触れて自分の味覚を磨くのも、大切なことだと思っています」

--最後に、読者へメッセージをお願いします。

「この１年、自分なりにグラビアと向き合い、変化を求めてきました。31歳になり、さらに大人になった私を見届けてほしいです。挑戦し続け、進化していく中田花奈をこれからも追いかけていただけたら嬉しいです」

ナカダ カナ 31歳

埼玉県出身。’11年、乃木坂46の1期生オーディションに合格し、’20年まで同グループで活動。’21年に麻雀プロテストに合格し、現在はタレント・プロ雀士として活動中。3rd写真集は8月25日発売予定

最近のマイベスト「HOBBY」たまごっち

友達の影響で″たまごっち″にハマり、「Uni」や最新の「パラダイス」を約１年プレイしています。家を空けることが多くペットを飼えないので、たまごっちを相棒に選びました（笑）。でも写真集撮影でベトナムへ行った際は、時差でお世話のタイミングが数時間ズレてしまい、帰らぬ姿に……。ショックを受けつつも、帰国後に新しい卵をもらい、今も大切に育て続けています

『FRIDAY』2026年6月19日号より

取材・文：梅木康一郎