【梅雨対策】手軽で便利！　ダイソーでそろう“水まわり”グッズ4選

もうすぐ梅雨の季節。じめじめしている梅雨といえば、特に、水まわりの汚れが気になりますよね。

そんなときにピッタリ！ ダイソーで見つけた、ちょっと気になるところに手が届く梅雨グッズを使ってみました。

1）「自立する水切りゴミ袋 25枚」

「自立する水切りゴミ袋 25枚」

手で底を広げると、簡単に自立する水切り袋ができあがり。ふちを少し折り返すことで、開口部が安定します。底付近には穴が空いているため水はけもよく、水分をしっかり切ってから捨てられるところも良いです。

底に穴が開いているので、水はけが良い

シンクに置いても作業の邪魔になりにくい、コンパクトなサイズ感で使いやすさも抜群。毎日清潔に使えるて、ジメジメとおさらばです！

25枚入っていてほぼ1か月持つので、コスパがいいのもうれしいポイントですね。

柄がついていて、見た目にもかわいい

2）「キッチンシートスポンジ 26枚」

「キッチンシートスポンジ 26枚」

同商品は、水切れが良いタイプと泡立ちソフトタイプの2種類があるのですが、今回は、水切れが良いタイプを選んでみました。



1枚の大きさはちょうど手のひらサイズで、使いやすいです。



毎日使うスポンジですが、梅雨時期には衛生面が気になるところ。この小さいスポンジなら毎日取り替えられるので、清潔に使うことができます。

泡立ちもよく、普段使用しているスポンジとそん色がないほどでした。

少々薄いという印象はありますが、食器などは問題なし。フライパンなどを洗うときは、最後に洗ったり、キッチンペーパーなどで軽く汚れを取ってから洗ったりすることで薄さの問題はカバーできそうです。



収納するときに気づいたのですが、縦にすると一般的なスポンジとほぼ同じ大きさなので、いままでのスポンジと同じ収納スペースに収まって邪魔になりませんでした！ ストックにも便利ですね。



こちらも26枚入りなので約1か月使えて、コスパもばっちり！

収納もしやすいスポンジ

3）「カビ取り用ウエットシート（落ち落ちV 10枚）」

「カビ取り用ウエットシート（落ち落ちV 10枚）」

いままで、お風呂の天井や高い位置の壁は掃除のハードルが高いなと感じていましたが、こちらは、フローリングワイパーに取り付け可能とのこと。簡単に掃除ができそうということで、使ってみました。

掃除用の洗剤やぞうきんを準備しなくても、これひとつでお風呂の高いところまでカビ取りができるのでとても便利でした。

床や排水溝にも使用できるので、カビ取り剤を置いておく時間がないときにもサッとカビ取りができて、時短にもなりますね。

フローリングワイパーに取り付け可能なシート

高いところもラクラクでカビ取りができます

4）「カビ汚れ防止マスキングテープ（白）30ｍｍ×5ｍ」

「カビ汚れ防止マスキングテープ（白）30ｍｍ×5ｍ」

こちらは、テープを貼るだけで簡単にカビ汚れが防止できるマスキングテープです。マスキングテープなので、貼るのもはがすのも簡単。



お風呂のサッシに貼っておけば、定期的に取り替えるだけで常に清潔に保つことができます。汚れてからの掃除は、汚れも取れにくくて嫌ですよね。これなら、簡単にカビ予防ができて便利です。

貼るだけで簡単カビ予防

梅雨は、湿気のせいで汚れも溜まりやすい季節。手軽にそろうグッズをうまく活用して、楽に対策したいですね。



（文＝島元綾香）