タレント・榊原郁恵が自身のインスタグラムで出演した舞台に多くの芸能人が訪れたことを伝えている。



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都内で2日まで上演されていた劇団「東京マハロ」の公演「可もなく不可もない戦争」にキャストとして名を連ねていた榊原。4日に無事に千秋楽を迎えたことを報告していたが、「連日嬉しいお客様が来て下さいました」と多くの仲間が訪れたことも紹介している。



4日の投稿ではタレント・小川菜摘や歌手・平浩二、俳優・渡辺哲、女優・秋野暢子、さらに長男の渡辺裕太に次男・拓弥、さらに「裕太のお友達・高畑裕太くんも！」などと名前を列挙し、写真もアップしている。5月30日には俳優・大和田獏との2ショットを投稿。31日にも俳優・吉沢悠、池田鉄洋にタレント・馬場園梓が来場したことを伝えていた。



5月29日には「みんな忙しいのに、時間作って観劇して貰えて…こんなに嬉しい事ないです」と感謝の言葉とともに5人で撮影した写真を公開。「高橋ひとみさん 山口良一さん 比企理恵ちゃん 大林素子ちゃん ホントに有難うございました」とつづっている。



ファンからは「比企理恵ちゃん、久々に見たぁ～ 年齢を重ねても、やっぱり可愛いなぁ～」といった声や「スカウトキャラバン初代、4代のグランドチャンピオンですね」と懐かしむ人も。比企は1965年生まれ、東京都出身。79年の第4回ホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞。TBS系ドラマ「不良少女と呼ばれて」(84年)など大映ドラマでは意地悪な役どころを演じ、欠かせぬ存在でもあった。



比企は5月28日の自身のブログで「榊原郁恵パイセン出演」の舞台を観劇したことを報告。「郁恵さんてどんなお芝居もできるんだなー。」と記し、「また違った魅力の郁恵さんがそこに！ 家族をうまくまとめる、落ち着いていて、優しい良妻賢母ぶりが秀逸でした!!」とつづっていた。過去に榊原とは舞台「ピーターパン」でも共演している。



多くの芸能人が観劇に訪れる榊原の人柄が分かる一連の投稿に、「皆に愛されてますね～」「いろいろな方が観にきてくださったのですね」「郁恵さんの周りは素敵な人達が自然と元気を貰いにきますね」「郁恵ちゃんの笑顔は最高ですね」といったコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）