「裸の親善大使」が大活躍である。

《タニマチの同伴女性の太ももを触ったバカ》を2発殴打…元横綱照ノ富士に大甘処分のウラ側

日本時間13日から始まった大相撲パリ公演。横綱土俵入りでは「よいしょ！」の声が響き、トーナメントは大関琴桜が同じ大関の霧島を下して優勝。14日の優勝者と決定戦を行う。

昨年は2005年のラスベガス公演以来、20年ぶりに英国・ロンドンでの海外公演が行われた。今年はフランス・パリ。来年は米国のラスベガスやロサンゼルスで行われるのでは、ともっぱらだ。

相撲協会は05年以降、モンゴルやジャカルタなどに赴き、海外でも相撲を取っているものの、それはあくまで巡業。公演はアゴアシ付きの招待で、飛行機代、宿泊代からすべて主催者が負担。さらにギャラまで発生する。

協会が今年3月に公表した昨年度の収支決算報告では、3年連続の黒字。特に相撲事業収益は前年比約4億円アップで、キャッシュフローも3億円以上増えた。

「協会にとって、海外公演の実入りが大きいのは確かです。相撲の海外人気に加えて、主催者側が円安の影響でギャラを安く抑えられることも無関係ではないでしょう。様々な国から『是非、ウチでも』と引っ張りダコだと聞いています」

とは角界OBだ。