今日15日(月)は、九州から東海では次第に晴れ間が広がるものの、にわか雨の所があるでしょう。関東は朝の通勤時に広く本降りの雨となりそうです。北陸や東北、北海道は所々で雨や雷雨があり、東北では激しく降る所があるでしょう。沖縄と奄美は梅雨前線の影響で発達した雨雲がかかりやすく、局地的な激しい雨や落雷に注意が必要です。最高気温は関東で昨日より5℃以上低くなるでしょう。

各地の今日の天気は 関東の雨は昼頃まで

今日15日(月)は、梅雨前線上の低気圧が関東の南を通過するでしょう。



九州から東海にかけては日中は晴れ間の広がる所もありますが、一部でにわか雨があるでしょう。関東は朝の通勤時に広く本降りの雨となり、北部では昼過ぎにかけて雨が続きそうです。北陸や東北、北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定です。所々でにわか雨や雷雨があり、東北では局地的に激しく降るでしょう。夜のはじめ頃にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨にご注意ください。



奄美や沖縄は梅雨前線が停滞し、所々に発達した雨雲がかかるでしょう。局地的に激しい雨が降り、奄美では非常に激しい雨が降りそうです。

各地の最高気温は 関東は昨日より5℃以上低くなる

最高気温は、九州から東海で昨日と同じくらいか高くなる所が多いでしょう。30℃近くまで上がる所もありそうです。

関東は昨日より5℃以上低くなり、20℃に届くかどうかです。半袖ではヒンヤリしそうです。

北陸や東北、北海道は昨日ほどではないものの、25℃くらいまで上がる所があるでしょう。

沖縄は昨日より低くなる所が多く、28℃前後の予想です。