「明日（14日）、終わったら話します」

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去る13日、日本ハム戦に敗れて63試合目にして早くも借金20を抱えた中日の朝田球団本部長は、報道陣からチーム状況について問われ、こう言った。

編成トップの意味深なコメントは、多くのファンの関心を集めた。「明日」とは、交流戦の全日程が終了するシーズンの節目。すわ井上一樹監督の途中休養か…などと、様々な憶測が飛び交ったのは確かだ。

ところが、14日に報道陣に囲まれた朝田本部長は、「主力選手がケガから復帰してきて、戦力も充実してくる。我々も全力で（井上監督を）サポートしていきます」と現体制の継続を明言したうえで、ファンに向けて涙ながらに謝罪。シーズン中の緊急補強についても示唆した。

喫緊の課題は投手力の強化だ。今季のチーム防御率はリーグ5位の3.50。特に先発は大野、柳のベテラン勢に疲労が蓄積しており、すぐにでも穴埋めしたいポジションといっていい。

「そこで元中日でナショナルズ2Aの小笠原慎之介（28）の獲得に乗り出したものの、複数球団の争奪戦の末に巨人と基本合意した。資金力に劣ることもあって、条件面では歯が立たなかったそうです」（放送関係者）

中日の資金力については、コーチ経験のある球団OBがこう言った。

「中日は24年オフに立浪前監督の後任候補として、球団OBで元阪神監督の矢野燿大さんをリストアップしたものの、条件面で折り合いがつかなかったと聞きました。とはいえ、球団の大きな収入源である本拠地バンテリンドームナゴヤの1試合平均の観客動員数は絶好調です。一昨年の3万2951人から、昨年は実数発表が始まった05年以降で最多の3万5012人を記録。ホームランウイングを設置した今年は3万5335人とさらに増えている。それなりに儲かっているのですから、球団周辺からは、『出し惜しみをしているのでは…』との声も聞こえてきます」

今季は残り79試合。ひとまず“井上続投”を選択したフロントは巻き返しへの本気度が問われそうだ。

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中日と言えば、日刊ゲンダイでは山粼武司氏によるコラムを連載中。そこでは、中日に対する思いや意見などが忌憚なく綴られている。●関連記事 【もっと読む】中日について俺が思うことを言っちゃおう も要チェックだ。