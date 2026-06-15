オランダ戦で大歓声を響かせた日本サポーターに注目

日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦した。

この一戦で米放送局「ESPN」ブラジル版は、スタンドを盛り上げる日本のファンに注目。日本のサポーターについて「スタンドでお手本を示した」と表現し、スタジアムに「リベルタドーレスのような雰囲気」をもたらしたと大絶賛している。

ダラス・スタジアムに多く詰めかけた日本のサポーターは、バナーや旗だけでなく太鼓も持ち込み、スタンドで非常に大きな音を響かせた。その熱狂ぶりに「日本のサポーターは圧巻のパフォーマンスを披露。少し静かだったオランダのサポーターを圧倒するほどだった」という。日本のサポーターはチャンスの場面だけでなく、試合中ほぼ全般にわたって様々なチャントを歌い続けた。

記事では、その熱狂的な応援に驚きを持って伝えている。日本のファンが披露した歌のいくつかは、南米のリベルタドーレスやコパ・スダメリカーナ、あるいは南米のローカルリーグで歌われるチャントのバージョンを思い出させるものだったという。そのなかでも、最も多く歌われていたのは日本語の国名にちなんだ「ニッポン、ニッポン」だったと紹介されている。

失点後にも「日本のサポーターは歌うことを止めなかった」と言及。中村敬斗の同点弾では「日本のファンをスタジアムで完全に爆発させた」と伝えている。素晴らしいパフォーマンスを見せる日本サポーターに海外も注目している。（FOOTBALL ZONE編集部）