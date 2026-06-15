◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）

８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、初戦で同８位のオランダと激突し、２―２で引き分けた。

過去７大会の初戦は３勝１分け３敗。勝ち点を奪った大会は全て決勝トーナメント進出をしているように、非常に重要な一戦となる。そんな一戦に森保一監督はＭＦ前田大然を先発に抜てき。序盤から前田が積極的にプレスをかけ、相手にプレッシャーを与えた。

オランダには過去３戦で一度も勝ったことない。時折５バックに布陣を変えながら試合を運ぶ相手に序盤からボールを持たれる時間が続き、前半３分にはピンチを迎えた。ＦＷハクポのパスをエリア内で受けたＦＷマレンがためを作り、うまく反転されてシュートを打たれた。しかし、ここはＧＫ鈴木彩艶が好セーブで防ぎ、得点を阻止した。同３４分には右ＣＫからのマレンのヘディングシュートも止め、日本のゴールマウスを守った。

前半は粘り強く守り続けたが、後半６分に警戒していたセットプレーの流れから失点を許した。左ＣＫはクリアしたが、ＭＦデヨングが右サイドのＭＦフラフェンベルクにパスを送り、そのまま右クロス。ＤＦ渡辺剛のマークが１９５センチの長身を誇るＤＦファンダイクから外れると、ヘディングシュートをゴール右ぎりぎりに決められた。

しかし、先制点から６分後にすぐに試合を振り出しに戻した。エリア左でＭＦ中村敬斗がＭＦ久保建英からのボールをもらうと、ややゴールに遠ざかりながら右足を一閃（いっせん）。低い弾道のシュートがゴール左に吸い込まれた。

会場が大きく盛り上がり、勢いに乗るかと思われたが、オランダの切り札に流れを断ち切られた。後半１９分、フラフェンベルクからのパスをＦＷシュメルビルがエリア右で受けると、体勢を整えて左足でシュート。ゴール左へ精密に放たれたシュートに鈴木彩の手も届かず、追加点を許してしまった。悪い流れは続き、ハイドレーションブレイクで左足がつった様子のＭＦ久保建英が相手選手との接触後にピッチ脇へはけると、同３０分には足をひきずりながら途中交代した。

敗北の予感が漂う中、後半４４分に再び同点にした。右のＣＫからＦＷ小川航基が頭で合わせると、ＭＦ鎌田大地にあたり、ゴールの中へ。歓喜に包まれ、森保監督もガッツポーズを作った。

前回２２年カタールＷ杯では１次Ｌでドイツ、スペインというＷ杯優勝国を破って決勝トーナメント（Ｔ）に進出して世界を驚かせた。だが、決勝Ｔ１回戦ではＰＫ戦の末にクロアチアに敗退。涙に暮れる選手たちを見て、森保監督は心に誓った。「次のＷ杯は世界一を目指す」。日本サッカー協会の続投要請を受け入れると、選手層２〜３チーム作れるほど厚くしながら、アジア予選を戦い抜き、Ｗ杯切符を獲得。日本史上初めて２大会連続で、Ｗ杯を指揮することになった。

親善試合ではブラジル、イングランドなど強豪を破るなど順調に強化してきたが、万事順調とは行かなかった。負傷で左サイドの主力だった南野拓実、三笘薫を、２６人のＷ杯メンバーから選外とする苦渋の決断を下した。

さらに、初戦のオランダ戦を３日後に控えたタイミングで、左足甲負傷の回復が思わしくない主将のＭＦ遠藤航（３３）がチームを離脱。代わりにＦＷ町野を招集した。動揺するチームは、新主将・板倉の提案により選手ミーティングを開催。“ダラスの夜”にベテラン、若手が意見交換して「いろんなことがあった分、逆にここにいる今のチームで優勝しないといけないという、引き締まった思いになった」と板倉。かつてない動揺の中、揺れ動いた気持ちをひとつにして、勝ち点をもぎとった。

過去７大会の初戦は３勝１分け３敗。初戦に勝ち点を得た大会は全て決勝Ｔに進出しており、幸先良い滑り出しと言えるだろう。森保監督は試合後、「勝てなかったことは残念ですけど、２回リードされても諦めず本当にチーム一丸となってタフに粘り強く最後まで戦い抜くことを実践してくれた」と選手たちの奮闘をたたえた。同点弾のMF鎌田も「ビハインドになっても焦らず、自分たちはチャンスをつくっていけると思った。８年間、みんなが積み上げてきたものがしっかり出た」とワンチームを強調した。次戦のチュニジアは格下だけに、さらに勝ち点３を積み上げたい。