◇サッカー FIFAワールドカップ2026 日本2−2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)

サッカー日本代表(FIFAランク18位)はグループステージ初戦となるオランダ(同8位)に2−2で引き分けました。

前半早々、GK鈴木彩艶選手がいきなりビッグセーブ。FWマレン選手が日本のディフェンダーを背負いながら、反転して右足でシュートを放ちますが、鈴木選手が至近距離からの強烈なシュートを止めて、相手の決定機を見事阻止しました。前半終了間際にはMF中村敬斗選手やFW上田綺世選手が相手のゴールを脅かしますが、0−0で前半を折り返します。

後半は両者ともに得点が動く展開。後半5分、オランダがセットプレーからDFファンダイク選手の得点で先制点を奪われますが、後半12分には、MF久保建英選手が左サイド深くからペナルティエリア中央に折り返すと、受けた中村選手が右足で振り抜き、ゴールネットを揺らします。これが今大会、日本にとっての初得点なりました。

しかし、同点の歓喜もつかの間、7分後にはFWサマーフィル選手に鮮やかなミドルシュートを決められ、再び1点を追う展開へ。試合はそのままこう着状態となります。

それでも日本は、後半44分、コーナーキックからFW小川航基選手のヘディングシュートが値千金の同点ゴール。最後はMF鎌田大地選手にあたったため、鎌田選手の得点となりました。

日本は、2度のビハインドを追いつく驚異の粘りで、2−2の引き分け。大事な初戦は勝ち点1を獲得です。今後は日本時間21日に第2戦のチュニジア戦、26日に第3戦のスウェーデン戦が予定されています。

▽日本のグループステージ日程15日 第1戦 △ 2−2 オランダ21日 第2戦 vsチュニジア26日 第3戦 vsスウェーデン